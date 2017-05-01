Евгений Бушманов: "Результат дерби закономерен - у ЦСКА короткая скамейка запасных"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" отметил, что результат матча ЦСКА - "Спартак" (1:2) является закономерным. По его словам, армейцы не могли усилить игру по ходу поединка из-за короткой скамейки запасных.

– Дерби смотрели на стадионе?

– Конечно! Разве можно пропустить такой матч?! Первые полчаса ЦСКА выглядел интереснее, владел инициативой. Но одна-единственная ошибка все перечеркнула. "Спартак" провел быструю контратаку, и Попов вложил мяч в ногу Луизу Адриану. Какое-то время армейцы приходили в себя, шикарный гол Алексея Березуцкого, казалось, вернул их в игру. Но после нелепой ошибки Васина стало ясно, что ЦСКА будет сложно добиться даже ничьей.

– Почему?

– Дальше "Спартак" действовал по счету, уверенно контролировал игру и не позволил создать у своих ворот ни одного момента. Сам же мог забить еще не раз. Результат закономерен. Все-таки у ЦСКА короткая обойма футболистов, со скамейки усилить игру было некому. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Евгения Бушманова