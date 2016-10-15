Евгений Бушманов: "Постоянно общаемся с Каррерой"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов подчеркнул, что поддерживает связь с наставником первой команды Массимо Каррерой. Итальянский специалист принял красно-белых по ходу сезона, сменив Дмитрия Аленичева.

- Взаимодействие происходит как обычно: мы постоянно общаемся на базе в Тарасовке, - цитирует ТАСС Бушманова. - Все тренеры друг у друга учатся. Но мне, конечно, сложно сказать конкретно, почему он пользуется такой популярностью у игроков, ведь я не нахожусь в команде. Но если игроки говорят, что Каррера очень хороший мотиватор - значит, так оно и есть.