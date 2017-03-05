Евгений Бушманов: "Делать "Спартак" чемпионом пока нельзя"

Главный тренер молодежной сборной России, бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов поделился мнением о гостевом матче красно-белых с "Крансодаром" (2:2). По его мнению, говорить о чемпионстве столичного клуба пока рано.

– Мне очень понравился матч, – сказал Бушманов. – Много моментов, напряженная игра, борьба, высокий темп. Мы увидели хороший футбол. Что касается результата, в целом, он закономерный.

– "Спартак" сохраняет отрыв в пять очков от "Зенита". Можно ли говорить, что москвичи уже сделали решающий задел для победы в чемпионате?

– Выводы делать рано. Понятно, что красно-белые хотели победить, но случилась ничья. Знаете, впереди еще много матчей. Делать "Спартак" чемпионом пока еще нельзя.

– По поводу пенальти что скажете?

– Знаете, такие эпизоды на совести судьи. Каждая команда может предъявлять здесь свои аргументы: "Спартак" скажет, что нарушения не было, "Крансодар" – что фол был. И обе команды будут правы. Но судья принял свое решение.

– Смолов, получивший повреждение, оставил свою команды вдесятером. Как оцениваете этот эпизод?

– Если Федор получил повреждение задней поверхности бедра, то продолжать игру было бессмысленно. Помочь команде он бы не сумел. Бесполезно оставаться на поле.

– Жигулев – первый воспитанник академии "Краснодара", который дебютировал в чемпионате России. Рассматриваете ли его в качестве кандидата в молодежную сборную?

– Илья хорошо вышел на замену в таком непростом матче. Своей игрой он доказывает, что достоин выступать на таком уровне. Жигулев – одно из доказательств успешной работы академии "Краснодара". (Ярослав СУСОВ)