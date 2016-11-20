20:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Башкиров: "Ничего не потеряно, "Крылья" стараются остро атаковать"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что на "Петровский" пришло много его близких и друзей. По словам россиянина, являющегося воспитанником команды из Санкт-Петербурга, в первые 45 минут самарцы пропустили два легких гола.

- Играть очень интересно, пришло много близких и друзей,  - сказал Башкиров в эфире телеканала "Наш футбол". - Трибуны "Петровского" - это что-то особенное, играю со страстью. Мы пропустили два очень легких гола. Но еще ничего не потеряно, пока мы в игре. Стараемся комбинировать и остро атаковать.

Трансляция матча "Зенит" - "Крылья Советов"

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