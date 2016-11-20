Евгений Башкиров: "Крылья" испытывают опустошение после матча с "Зенитом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров после гостевого поражения в матче 14-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:3) отметил, что команда испытывает опустошение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам хавбека, самарцы старались играть на контратаках, что и вылилось в неожиданный гол.

– Понятно, что "Зенит" большую часть игры доминировал, но поражение все равно обидное, - сказал Башкиров. - Много сил потратили, моменты создавали, хотели забить второй, но не смогли. Поэтому сейчас у нас опустошение, но все равно команда собирается вылезать со дна. И потенциал у нас есть.

– Но игрой вы довольны?

– Игрой я не могу быть доволен, потому что мы уступили 1:3, но за содержание могу ребят поблагодарить.

– Была ставка на быстрый гол?

– Просто хотели забить. Быстрый или не быстрый – не имеет значения. В играх с "Зенитом" ты либо забиваешь, либо сидишь в глухой обороне. Но мы старались играть на контратаке, что и вылилось в неожиданный гол.