15:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Алдонин: "В ЦСКА нет игроков, которые могли бы заменить Дзагоева и Еременко"

0
0
0
 
"Спартак" vs ЦСКА."Спартак" – ЦСКА: дерби, которого ждет вся Россия

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцы дадут бой "Спартаку" в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, на данный момент основная проблема красно-синих состоит в том, что команда создает небольшое количество голевых моментов.

- Основная сложность ЦСКА в том, что сейчас в атаке армейцы выглядят неважно, - начал Алдонин. - Оборона играет хорошо, однако моментов у ворот соперника создается мало. Предстоящая встреча со "Спартаком" будет сложной, так как не хватает ключевых игроков - Дзагоева и Еременко. Основные действия атаки лежали именно на них. Тем более на неопределенный срок выбыл Натхо.

На данный момент нет футболистов, которые могли бы так же качественно заменить Алана и Романа. Есть молодые ребята, но это поколение на перспективу. Пока они уступают отсутствующим по качеству игры. Но ЦСКА так просто не отступит - даст бой красно-белым. Думаю, команды сыграют вничью - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

результаты опроса
18302 чел.
Как закончится дерби "Спартак" - ЦСКА?
Крупной победой "Спартака"
13.9%
Победой "Спартака" с разностью один-два мяча
42.0%
Результативной ничьей
14.3%
Нулевой ничьей
4.7%
Крупной победой ЦСКА
4.6%
Победой ЦСКА с разностью один-два мяча
20.5%
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ