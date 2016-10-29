Евгений Алдонин: "В ЦСКА нет игроков, которые могли бы заменить Дзагоева и Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцы дадут бой "Спартаку" в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, на данный момент основная проблема красно-синих состоит в том, что команда создает небольшое количество голевых моментов.

- Основная сложность ЦСКА в том, что сейчас в атаке армейцы выглядят неважно, - начал Алдонин. - Оборона играет хорошо, однако моментов у ворот соперника создается мало. Предстоящая встреча со "Спартаком" будет сложной, так как не хватает ключевых игроков - Дзагоева и Еременко. Основные действия атаки лежали именно на них. Тем более на неопределенный срок выбыл Натхо.

На данный момент нет футболистов, которые могли бы так же качественно заменить Алана и Романа. Есть молодые ребята, но это поколение на перспективу. Пока они уступают отсутствующим по качеству игры. Но ЦСКА так просто не отступит - даст бой красно-белым. Думаю, команды сыграют вничью - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА