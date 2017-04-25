Евгений Алдонин: "Отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что отсутствие капитана "Спартака" Дениса Глушакова могло бы сказаться на игре красно-белых в матче 26-го тура чемпионата России. По его словам, в этом сезоне у хавбека получается если не все, то очень многое.

Ранее сообщалось, что Глушаков избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).

- Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с "Ростовом". Согласны с таким решением КДК? - вопрос Алдонину.

- Я не видел удаление Глушакова, поэтому сложно что-то сказать по этому эпизоду. А что касается его участия в матче с ЦСКА - Денис является одним из лидеров своей команды и его отсутствие могло стать большой проблемой для красно-белых. В этом сезоне у Дениса получается если не все, то практически все.

- Для Глушакова эта красная карточка стала первой в карьере, что приняли во внимание члены КДК, когда выносили решение.

- Меня это не удивляет. Вполне нормальное явление. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.