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"Эвертон", "Ювентус", "Милан", "Рома"... Куда еще отправляют возможного новичка "Спартака"?

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Вокруг дальнейшей карьеры левого нападающего сборной Голландии Мемфиса Депая в последние недели ходит много разговоров. "Спартак" – далеко не единственный клуб, положивший глаз на талантливого футболиста. Одни отправляют его в "Эвертон" к Роналду Куману, чей брат Эрвин пользуется услугами того же спортивного агентства, что и игрок "Манчестер Юнайтед". Эрвин, к слову, тоже входит в тренерский штаб ливерпульцев.

 
Мемфис ДЕПАЙ и Квинси ПРОМЕС в отпуске минувшим летом."Спартак" нацелился на Депая

Sports Entertainment Group также ведет дела полузащитника "Ромы" Кевина Стротмана. В связи с этим в Италии поспешили сообщить, что Мемфис отправится в Рим – якобы Стротман уже провел необходимую работу с партнером по сборной.

Игра ли это Кеса Плугсмы и Кеса Фоса, агентов Депая, или домыслы наших итальянских коллег, но в числе вероятных новых работодателей голландца называют "Милан", "Ювентус" и "Интер". Упоминалось, что в его аренде до конца сезона заинтересован "Селтик".

Одна из букмекерских контор неделю назад принимала ставки на то, где к 3 февраля окажется Депай. Лидировал "Эвертон", за ним шли "Ювентус", ПСВ, "Ньюкасл", "Аякс", "Сандерленд", "Милан", "Интер", "Рома", "Наполи", "Валенсия" и "Стоук Сити". О предметном интересе со стороны "Спартака" в Европе тогда еще не знали. (Александр БОБРОВ)

"Спартак": как играть с Депаем, Самедовым и Селиховым?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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украинец 66 Это ты скворечник свой почисть от поноса мозгов и наводи порядки на хохлятской грядке.

19:41

украинец 66

перестаньте ересь писать ? зачем Депаю идти в спартак ? ему что ноги отрезали и голова замерзла ?

19:19

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