22:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евдокимов поинтересовался у журналиста, не свалился ли он с луны

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги от "Спартака" (2:3) назвал оригинальным вопрос, не стыдно ли ему за поведение игроков в концовке встречи, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Евдокимов напомнил, что на этот вопрос он уже ответил в Краснодаре.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Красно-белые добились победы в концовке.Красно-белая воля! "Спартак" победил "Оренбург"

- Извините за резкий вопрос: а вам не стыдно за то, как себя вели игроки "Оренбурга" в конце?

- Вопрос очень оригинальный. Может, ты с луны свалился, но я уже на этот вопрос в Краснодаре ответил (в ноябре после матча с "быками" тренер после похожего вопроса нелицеприятно высказался об одном из журналистов. - Прим. "СЭ").

- Вам вежливым надо быть, - крикнул кто-то из зала. - Не "ты", а "вы"

- Я вежливо отвечаю.

- Выглядите спокойным, несмотря на концовку.

- Внутри много что происходит. Спокойный, говорите? Ну, вот сказал "ты" вместо "вы" и мне "пиханули".

Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту" // 
Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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tirov921

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

23:23

Der schwein

А я бы у Евдокимова спросил другое : что тебе важнее- сегодняшне или будущее ??? )))

22:51

Promesov

Да хз хорошо это или плохо. Вот чемпионаты Италии, Испании или Португалии посмотришь, так затяжки Оренбурга покажутся детским лепетом.

22:39

Серёга СМ 63 регион

Им карет скорой помощи там не хватило бы...отдуновенья ветра падали как подкошенные ....Бог шельму метит ...вот и получили газонокосильщики

22:33

AgekBam

Да клоуны конечно знатные, после повторов всё ясно как белый день, хорошо ещё перед 3-им забитым мячом не свистнул, странно что вратарь в обморок не упал на 91-й минуте ))

22:26

engaer

Это тебе не пиханули, родной. Это тебе намекнули, что общаться не умеешь.

22:17

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