Евдокимов поинтересовался у журналиста, не свалился ли он с луны

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги от "Спартака" (2:3) назвал оригинальным вопрос, не стыдно ли ему за поведение игроков в концовке встречи, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Евдокимов напомнил, что на этот вопрос он уже ответил в Краснодаре.

- Извините за резкий вопрос: а вам не стыдно за то, как себя вели игроки "Оренбурга" в конце?

- Вопрос очень оригинальный. Может, ты с луны свалился, но я уже на этот вопрос в Краснодаре ответил (в ноябре после матча с "быками" тренер после похожего вопроса нелицеприятно высказался об одном из журналистов. - Прим. "СЭ").

- Вам вежливым надо быть, - крикнул кто-то из зала. - Не "ты", а "вы"

- Я вежливо отвечаю.

- Выглядите спокойным, несмотря на концовку.

- Внутри много что происходит. Спокойный, говорите? Ну, вот сказал "ты" вместо "вы" и мне "пиханули".

Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту" //

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