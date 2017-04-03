Евдокимов поинтересовался у журналиста, не свалился ли он с луны

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги от "Спартака" (2:3) назвал оригинальным вопрос, не стыдно ли ему за поведение игроков в концовке встречи, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Евдокимов напомнил, что на этот вопрос он уже ответил в Краснодаре.
- Извините за резкий вопрос: а вам не стыдно за то, как себя вели игроки "Оренбурга" в конце?
- Вопрос очень оригинальный. Может, ты с луны свалился, но я уже на этот вопрос в Краснодаре ответил (в ноябре после матча с "быками" тренер после похожего вопроса нелицеприятно высказался об одном из журналистов. - Прим. "СЭ").
- Вам вежливым надо быть, - крикнул кто-то из зала. - Не "ты", а "вы"
- Я вежливо отвечаю.
- Выглядите спокойным, несмотря на концовку.
- Внутри много что происходит. Спокойный, говорите? Ну, вот сказал "ты" вместо "вы" и мне "пиханули".
Роберт Евдокимов: "Все 90 минут я слушал, за сколько "Оренбург" отдался "Зениту" //
Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+)
tirov921
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
23:23
Der schwein
А я бы у Евдокимова спросил другое : что тебе важнее- сегодняшне или будущее ??? )))
22:51
Promesov
Да хз хорошо это или плохо. Вот чемпионаты Италии, Испании или Португалии посмотришь, так затяжки Оренбурга покажутся детским лепетом.
22:39
Серёга СМ 63 регион
Им карет скорой помощи там не хватило бы...отдуновенья ветра падали как подкошенные ....Бог шельму метит ...вот и получили газонокосильщики
22:33
AgekBam
Да клоуны конечно знатные, после повторов всё ясно как белый день, хорошо ещё перед 3-им забитым мячом не свистнул, странно что вратарь в обморок не упал на 91-й минуте ))
22:26
engaer
Это тебе не пиханули, родной. Это тебе намекнули, что общаться не умеешь.
22:17