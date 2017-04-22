Еськов – самый удобный судья для "Зенита", Вилков – самый неудобный для "Спартака"

Московский арбитр Алексей Еськов, удаливший в Санкт-Петербурге трех футболистов "Урала", в 21-й раз в карьере работал главным судьей матча "Зенита". В этих встречах сине-бело-голубые одержали 15 побед, при пяти ничьих и одном поражении и набрали 79,37 процента очков. Нужно отметить, что "Зенит" победил в восьми из девяти домашних встреч, обслуживаемых бригадами Еськова, забив 20 голов при одном пропущенном.

"Спартак", разгромленный "Ростовом" в Ростове-на-Дону, в очередной раз неудачно сыграл матч, главным арбитром которого являлся Михаил Вилков. При судействе нижегородца красно-белые потерпели уже восьмое поражение в 20 встречах. Более того, в гостевых встречах, на которых работал Вилков, спартаковцы набрали всего 25,64 процента очков (+2=4-7, мячи 21-31). (Кирилл БУРДАКОВ)