Ещенко сделал татуировку в честь "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после медобследования в "Лужниках" в преддверии первого зимнего сбора отметил, что во время отпуска занимался по индивидуальной программе. В частности, по словам 32-летнего игрока, он старался проводить время активно, играя в теннис.

– В отпуске устал отдыхать, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ещенко. – Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку – звезду на плече, посвященную "Спартаку".