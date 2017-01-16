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Ещенко сделал татуировку в честь "Спартака"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после медобследования в "Лужниках" в преддверии первого зимнего сбора отметил, что во время отпуска занимался по индивидуальной программе. В частности, по словам 32-летнего игрока, он старался проводить время активно, играя в теннис.

– В отпуске устал отдыхать, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ещенко. – Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку – звезду на плече, посвященную "Спартаку".

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98153/

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