17:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ещенко объяснил, что такое спартаковский дух

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" заявил, что победный менталитет является частью спартаковского духа. Также он отметил фантастическую поддержку болельщиков красно-белых.

Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить – что такое спартаковский дух?

– Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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SS-1525-Sergey

Спартаковский дух - мы уже знаем, им пахнет много и долго, аж глаза слезятся. Наверное первый раз почувствовал его, когда при Алене на трибуны к Фратрии пошли, и потом вразвалочку до раздевалки донести пытались, чтобы не растрясти и мухи чтоб не налетели!

19:04

iggan

zzzz1400 Команды Спартак нет. Есть команда Спартак-Москва (Москва). Дух Спартак-московский --------------------- Товарища "zzzz1400" нету. Есть Пеликл Йолопуки Акакиевич. Называйся всегда полностью, Акакич!

18:54

Denis2210

парни, что за лажа)))"Российской газете" заявил, что победный менталитет является частью спартаковского духа. какие победы?) он с луны упал , про болельщиков согласен, тут без спорно

18:16

Parasenok

– Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.------ +1 !!! Трибуна С ! Я вас нижних жду )

17:53

GalacticBoy

Что такое Спартаковский дух,это мы все знаем.Ты нам лучше знаешь что расскажи,как ты мог вляпаться в это самое

17:42

zzzz1400

Команды Спартак нет. Есть команда Спартак-Москва (Москва). Дух Спартак-московский

17:35

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