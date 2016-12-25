Ещенко объяснил, что такое спартаковский дух

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" заявил, что победный менталитет является частью спартаковского духа. Также он отметил фантастическую поддержку болельщиков красно-белых.
– Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить – что такое спартаковский дух?
– Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html
SS-1525-Sergey
Спартаковский дух - мы уже знаем, им пахнет много и долго, аж глаза слезятся. Наверное первый раз почувствовал его, когда при Алене на трибуны к Фратрии пошли, и потом вразвалочку до раздевалки донести пытались, чтобы не растрясти и мухи чтоб не налетели!
19:04
iggan
zzzz1400 Команды Спартак нет. Есть команда Спартак-Москва (Москва). Дух Спартак-московский --------------------- Товарища "zzzz1400" нету. Есть Пеликл Йолопуки Акакиевич. Называйся всегда полностью, Акакич!
18:54
Denis2210
парни, что за лажа)))"Российской газете" заявил, что победный менталитет является частью спартаковского духа. какие победы?) он с луны упал , про болельщиков согласен, тут без спорно
18:16
Parasenok
– Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.------ +1 !!! Трибуна С ! Я вас нижних жду )
17:53
GalacticBoy
Что такое Спартаковский дух,это мы все знаем.Ты нам лучше знаешь что расскажи,как ты мог вляпаться в это самое
17:42
zzzz1400
Команды Спартак нет. Есть команда Спартак-Москва (Москва). Дух Спартак-московский
17:35