Ещенко объяснил, что такое спартаковский дух

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" заявил, что победный менталитет является частью спартаковского духа. Также он отметил фантастическую поддержку болельщиков красно-белых.

– Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить – что такое спартаковский дух?

– Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.