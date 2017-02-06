Эрнани: "Пытаюсь понять и прочувствовать стиль игры "Зенита"

Новичок "Зенита" полузащитник Эрнани в интервью клубной пресс-службе отметил, что адаптация проходит хорошо. По его словам, он чувствует поддержку партнеров по команде.

- Какой срок отводите себе на адаптацию?

- Я себе сроков не ставлю. Просто стараюсь сделать это как можно быстрее. Должен сказать, меня здесь хорошо приняли. Я не вижу никаких препятствий, чтобы быстро адаптироваться к новым условиям. Сейчас я много работаю на тренировках. Пытаюсь понять и прочувствовать стиль игры "Зенита". Надеюсь, что это не займет много времени.

- Вас чем-то удивили тренировки Мирчи Луческу?

- В Бразилии куда менее интенсивные тренировки. В "Зените" рабочий процесс выстроен на самом высоком уровне. Нагрузки крайне серьезные. Постепенно ощущаю, какая серьезная ответственность лежит на мне за каждое действие. Я очень стараюсь и внимательно отношусь к требованиям главного тренера. Думаю, пока у меня все получается.