Эрнани - о переходе в "Зенит": "Моя мечта осуществилась"

Новичок "Зенита" Эрнани в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы выступать под 16-м номером. Также бразилец назвал удары с дальних дистанций своей сильной стороной.
– Мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге и "Зените". Расскажите о своих сейчас чувствах?
– Перейти в такой клуб – это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача - проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде.
– Мы многое о вас читали и слышали, но хочется знать из первых уст – чего от вас ждать болельщикам на футбольном поле? Какие ваши сильные стороны?
– В этом году я хорошо себя проявил в "Атлетику Паранаэнсе", забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.
– В "Атлетику" вы играли под 23-м номером, в "Зените" он занят. Уже думали, какой возьмете номер в новой команде?
– Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в "Зените" свободны. Но мне хотелось бы взять шестнадцатый.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/16/ernani-khochu-kak-mozhno-bystree-nachat-prinosit-polzu-zenitu-/
Dr Death
С детства бомжом хотел стать, как бздюба
13:34
Arkadiy1976
Какая-то фиговая мечта.
13:30
hoTse84
газпром- мечты сбываются!
13:25
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кто-то сорвал джек-пот!
13:13
shpasic
Эрнани: с детства за Зенит!
13:07