14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Эрнани не попал в топ-10 самых дорогих трансферов "Зенита"

0
0
0
9

Новичок "Зенита" Эрнани не попал в десятку самых дорогих трансферов сине-бело-голубых. Переход стал 13-м по стоимости - по данным портала transfermarkt.de, полузащитник оценивается в 8 миллионов евро. В тройке самых дорогих покупок "Зенита" - Халк, Аксель Витсель и Данни.

Рекордные покупки "Зенита" на трансферном рынке

Игрок

Откуда

Год

Сумма трансфера*
ХАЛК

Порту

2012

55 000 000

Аксель ВИТСЕЛЬ

Бенфика

2012

40 000 000

ДАННИ

Динамо

2008

30 000 000

Бруну АЛВЕШ

Порту

2010

22 000 000

Саломон РОНДОН

Рубин

2014

18 000 000

ХАВИ ГАРСИЯ

Манчестер Сити

2014

16 800 000

Доменико КРИШИТО

 Дженоа

2011

15 000 000

Анатолий ТИМОЩУК

 Шахтер

2007

14 500 000

Александр БУХАРОВ

Рубин

2010

12 000 000

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ

Ростов

2016

10 000 000

Владимир БЫСТРОВ

Спартак

2009

9 000 000

Кристиан АНСАЛЬДИ

Рубин

2013

8 000 000

ЭРНАНИ

Атлетику Паранаэнсе

2016

8 000 000

* По данным transfermarkt.de 

Опрос

Чего вы ждете от перехода Эрнани в "Зенит"?
голосовать
0
0
0
9
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tuxon

летмибитомороу.......интересно знать, а какие твои критерии оценки того или иного игрока, в указанном тобой списке? =)

16:16

romy4_84

новосельцев 10 лямов??

15:15

Гаттузо зол!

pravda1979 ////Посмотри на себя в зеркало и сразу все поймешь и про ФФП и про себя. Тебе ведь этого знать точно не надо? Правда?

15:10

pravda1979

Посмотрев таблицу, возник один единственный вопрос - а Зенит соблюдает финансовый fair play?

15:01

letmebetomorrow

и кто из этого списмка отработал сумму? данни кришито да тимощук. кто не отработал и половины - халк, витсель, рондон, бухаров, быстров, ансальди. итого больше 100 млс убытков

14:57

Гаттузо зол!

А по более достоверным источникам за Новосельцева были заплачены 800 тыс. евро, в соответствии с суммой отступных в контракте.

14:56

Пиитерец

Это явная недоработка менеджеров Зенита. У парня теперь будет заниженная самооценка, может не раскрыться. Надо было на уровне Халка.

14:40

shpasic

что-то не вижу на transfermarkt суммы по трансферу Эрнани.

14:34

onlywhitespartak

Новосельцев 10 лямов ?) савиди озвучивал лямов 6 и то деревянных , если мне память не изменяет ! Неужели Бердыев столько себе в карман положил ? Ну это уже тогда наглость и не уважение не к клубу не к болельщикам не смотря на то чего Ростов добился !

14:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ