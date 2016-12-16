Эрнани: "Мы давно поддерживаем контакт с Луческу"

Новичок "Зенита" Эрнани в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что ему удастся быстро адаптироваться в новых условиях. Также бразилец отметил, что его соотечественник Жулиану сможет рассказать ему о команде.

– Расскажите о вашем переходе: когда узнали об интересе со стороны "Зенита", долго ли думали над предложением сине-бело-голубых и какую роль сыграл в вашем трансфере Мирча Луческу?

– Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.

– Полгода назад из чемпионата Бразилии в "Зенит" перебрался Жулиану. Вы с ним знакомы? Если да, то советовались с ним при принятии решения переходить в "Зенит"?

– Мы один раз играли против Жулиану в Бразилии, когда он выступал за "Гремиу". Лично мы не знакомы. Но я знаю, что Жулиану родом из города, где я сейчас играл, – Куритибы. Думаю, когда мы познакомимся, я смогу многое от него узнать про "Зенит" и Санкт-Петербург.

– Вы приехали в Россию в самое подходящее время. Видели раньше снег?

– Нет, в условиях холода мне никогда не приходилось жить, хотя пару раз играть при низкой температуре мне довелось. В любом случае мне нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать "Зениту".