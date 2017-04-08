Эрнани: "Конечно, "Зенит" может стать чемпионом"

Полузащитник "Зенита" Эрнани после матча 22-го тура с "Анжи" (1:1) признался, что до перерыва петербуржцам не хватило настроя. В то же время бразилец дал понять, что в борьбе за чемпионство еще ничего не потеряно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– "Зенит" потерял два очка, но с учетом того, что вы отыгрывались, могло быть еще хуже. Какие в связи со всем этим чувства?

– Очень грустно. Домашний матч, в котором должны были выиграть и взять очень важные три очка. Но так сложились обстоятельства. С другой стороны, достойно уважения, что смогли отыграться после того, как оказались вдесятером.

– Вы могли и победу "Зениту" принести, если бы забили со штрафного во втором тайме.

– Все, и я в том числе, боролись за победу до конца. Когда бил тот штрафной, полностью сконцентрировался, попытался забить, но здорово сыграл вратарь "Анжи" (Давид Юрченко. – Прим. "СЭ").

– Если говорить об игре в целом, что пошло у "Зенита" не так?

– В первом тайме не хватило настроения. Мы не полностью отдались игре. Если бы 90 минут играли с такой же силой как после перерыва, то, думаю, выиграли бы. Не хватило именно настроения в первом тайме.

– Что сказал Луческу после матча?

– В перерыве он попросил нас быть мощнее, агрессивнее. Больше идти вперед. И мы все-таки сравняли счет. Но до победы дело не довели.

– Верите ли вы теперь в то, что "Зенит" способен стать чемпионом?

– Конечно. Пока будет хотя бы математический шанс – будем бороться.

– Следующий домашний матч "Зенит" проведет уже на новой арене.

– Здорово, что она уже готова к тому, чтобы на ней играть. Надеюсь, "Зенит" откроет новый стадион победой.

– Лично вы много играете в последнее время. Как чувствуете себя на поле и в команде?

– Все лучше и лучше. Мне комфортно в "Зените". В ритм игры, как мне кажется, тоже уже вошел. Просто надо еще больше работать, чтобы и результаты были хорошими.