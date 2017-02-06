Эрнани: "Хотел бы повторить успех Джеррарда и Погба"

Новичок "Зенита" полузащитник Эрнани назвал игроков, на которых он равняется, и отметил, что болельщики узнают его лучше, когда начнется сезон. По его словам, он всегда старается выкладываться на полную катушку.

– У них еще будет возможность узнать меня получше, – цитирует Эрнани пресс-служба клуба. – Самое главное то, как я буду проявлять себя в официальных матчах. Сейчас мы находимся вдалеке от Санкт-Петербурга и нашего домашнего стадиона. Нужно лишь дождаться возобновления сезона. Тогда болельщики смогут узнать обо мне лучше.

Что касается моих первых шагов в футболе, то я всегда хотел стать частью этого вида спорта. Мне всегда нравился футбол, и я всегда стремился и продолжаю стремиться к развитию, а не стоять на месте.

– В центре полузащиты не сразу оказались?

– Когда дети играют в футбол, то, конечно, в первую очередь равняются на игроков атаки. Я был таким же. В юношеские годы действовал ближе к чужой штрафной. Но когда перешел в "Атлетико", то переместился ближе к центру поля. Примерно так и оказался на позиции центрального полузащитника.

– Плакат какого игрока висел в вашей комнате?

– Во всех интервью на этот счет говорю, что моим идолом и кумиром был Кака, который играл за "Милан" и "Реал".

– Есть ли сейчас подобные игроки?

– Да. Есть пару футболистов, за игрой которых я наблюдаю и стараюсь брать от них лучшее. На протяжении долгого времени я ориентировался на Джеррарда. Из тех, кто играет сейчас, выделю Погба. Оба игрока очень высокого уровня, добились больших побед и выиграли много титулов. Мне бы хотелось повторить их успех.

– Мы уже заметили некоторые футбольные качества по первым играм. Есть ли у вас еще суперспособности, которые вы от нас скрываете?

– В этих матчах старался показать максимум, на что способен. Это одно из моих главных жизненных правил – всегда выкладываться на полную. Но сейчас главное – найти общий язык и полное взаимопонимание с партнерами, чтобы мы могли действовать максимально слаженно.