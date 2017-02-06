Эрнани: "Хочу попасть в сборную Бразилии, как Жулиану"

Новичок "Зенита" полузащитник Эрнани в интервью клубной пресс-службе отметил, что хотел бы выступать за сборную Бразилии. По его словам, он постарается повторить успех Жулиану.

– Вы правда переезжаете в Петербург вместе с родителями?

– Для любого спортсмена поддержка родных имеет огромное значение. Поэтому да, это правда. Переезжаю в Санкт-Петербург с родителями. Надеюсь, что они помогут мне скорее адаптироваться к новой культуре и к новому месту.

– Вы играли за юношескую команду. Играли в той команде с вами футболисты, которых сейчас знает весь мир?

– Да. Тогда на чемпионате мира и на чемпионате Южной Америки я играл с Маркиньюсом, который сейчас играет за "ПСЖ". Он также привлекается во взрослую сборную Бразилии. Пожалуй, из тех, кто играл со мной тогда, он добился наибольших успехов. Он пример не только для меня, но для многих других игроков.

– Жулиану после первого матча в "Зените" получил вызов в сборную. Рассчитываете повторить его успех?

– Естественно любой игрок мечтает выступать за сборную. Жулиану большой пример для меня. Он великолепный футболист и человек, который помогает мне в адаптации. Он меня поддерживает, и я это ценю.