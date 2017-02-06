Эрнани: "Хочу найти себе преподавателя русского языка"

Новичок "Зенита" полузащитник Эрнани в интервью клубной пресс-службе рассказал, как проводит свободное время и добавил, что намерен изучать русский язык. По его словам, он очень любит ходить по магазинам и смотреть фильмы.

– Как проводите свободные часы на сборах?

– На сборах у нас очень мало свободного времени. Что касается тех дней, которые я провел в Питере между первыми и вторыми сборами, то я немного погулял по городу, походил по магазинам. Я очень люблю шоппинг. Еще люблю смотреть фильмы. Поэтому все как у всех.

– Молло планирует пойти на курсы русского языка. Есть ли у вас такие планы?

– Когда вернемся в Петербург, я хотел бы найти себе преподавателя для изучения русского языка. Думаю, что если хоть немного выучу русский, то мне будет проще общаться с одноклубниками. Поэтому постараюсь последовать примеру других зенитовских бразильцев.