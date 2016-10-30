Эрик Бикфалви: "Зениту" и "Спартаку" по силам выиграть чемпионский титул"

Нападающий "Томи" Эрик Бикфалви после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что питерцы и "Спартак" являются претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне. Также он выразил мнение, что российская премьер-лига по силе превосходит украинскую, а также с уважением высказался о наставнике сине-бело-голубых Мирче Луческу.

- "Зенит" и "Спартак" - прекрасные команды, им по силам выиграть титул, - сказал Бикфалви.

- Вы играли на Украине, сейчас выступаете в нашей стране. Как вы считаете, чей чемпионат сильнее?

- Я считаю, что ваш чемпионат сильнее, чем украинский. У вас более мощные команды, к тому же уровень вашего футбола постоянно растет. Россия принимает ЧМ-2018, строит новые стадионы, и это положительно сказывается на уровень игры в стране.

- Вы работали с Мирчей Луческу в "Шахтере", как оцениваете его тренерский уровень?

- Его результаты говорят о том, что он очень сильный тренер. Мирча Луческу выиграл много трофеев, и его команды всегда играли в привлекательный для болельщиков футбол.

- Выступая за "Шахтер", вы забили два мяча за сезон, на данный момент в этом чемпионате у вас снова два.

- Я должен был уже забивать на 3-4 мяча больше, но в этом деле очень многое зависит от удачи. (Артем РЯБОВОЛ)