Эрик Бикфалви - про удаление: "Ничего не было"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) подчеркнул, что не должен комментировать свое удаление, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Хавбек получил вторую желтую карточку на 61-й минуте встречи за подкат под Игоря Смольникова. Сразу же после этого был удален активно споривший с арбитром Алексеем Еськовым форвард гостей Роман Павлюченко, в концовке игры - еще один полузащитник "шмелей", Роман Емельянов.

- Я не должен это комментировать. По мне - ничего не было, - заявил Бикфалви.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова