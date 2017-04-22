16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Эрик Бикфалви - про удаление: "Ничего не было"

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) подчеркнул, что не должен комментировать свое удаление, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Хавбек получил вторую желтую карточку на 61-й минуте встречи за подкат под Игоря Смольникова. Сразу же после этого был удален активно споривший с арбитром Алексеем Еськовым форвард гостей Роман Павлюченко, в концовке игры - еще один полузащитник "шмелей", Роман Емельянов.

- Я не должен это комментировать. По мне - ничего не было, - заявил Бикфалви.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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tigana.1982

Игру не видел и судить не могу. Но пока не прочитал все-таки в чем ошибки судьи!? В удалениях!? Кто-то и впрямь считает что хамство Павлюченко и грубая игра других не должны наказываться желтыми!?

17:31

Sanders

фола на Бикфалви не было,все остальные удаления по делу,Павлюченко слишком много говорит вместо игры,а Емельянов поддался на провокацию москвича Дзюбы.По итогу Еськов в целом хорошее впечатление от судейства испортил одной единственной ошибкой.

17:02

kaduly

Если сыграть в мяч то потом можно ноги оторвать, думаю что карточка по делу

17:00

DENsid

Был сначала упущен мяч, потом прыжок прямой ногой, потом игра в мяч, потом он наступил шипами на голеностоп ! Отсюда вопрос : сколько ошибок допустил игрок и сколько судья ?

16:53