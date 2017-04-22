Эрик Бикфалви - про удаление: "Ничего не было"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) подчеркнул, что не должен комментировать свое удаление, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
Хавбек получил вторую желтую карточку на 61-й минуте встречи за подкат под Игоря Смольникова. Сразу же после этого был удален активно споривший с арбитром Алексеем Еськовым форвард гостей Роман Павлюченко, в концовке игры - еще один полузащитник "шмелей", Роман Емельянов.
- Я не должен это комментировать. По мне - ничего не было, - заявил Бикфалви.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
tigana.1982
Игру не видел и судить не могу. Но пока не прочитал все-таки в чем ошибки судьи!? В удалениях!? Кто-то и впрямь считает что хамство Павлюченко и грубая игра других не должны наказываться желтыми!?
17:31
Sanders
фола на Бикфалви не было,все остальные удаления по делу,Павлюченко слишком много говорит вместо игры,а Емельянов поддался на провокацию москвича Дзюбы.По итогу Еськов в целом хорошее впечатление от судейства испортил одной единственной ошибкой.
17:02
kaduly
Если сыграть в мяч то потом можно ноги оторвать, думаю что карточка по делу
17:00
DENsid
Был сначала упущен мяч, потом прыжок прямой ногой, потом игра в мяч, потом он наступил шипами на голеностоп ! Отсюда вопрос : сколько ошибок допустил игрок и сколько судья ?
16:53