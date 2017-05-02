Эпизод с броском стакана в Карреру не включен в рапорт

Эпизод с бросанием болельщиком ЦСКА стакана с жидкостью в главного тренера "Спартака" Массимо Карреры не включен в рапорт матча 26-го тура чемпионата России. Об этом сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. При этом он отметил, что делегат встречи еще может дополнить рапорт.

– Будет ли КДК рассматривать бросание стакана с жидкостью болельщиками ЦСКА в главного тренера "Спартака"?

– Пока этот эпизод в рапорт матча не включен. У делегата еще есть время. Если он включит этот момент, то мы рассмотрим вопрос на заседании. (Сергей АСТАХОВ)