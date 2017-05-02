10:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Эпизод с броском стакана в Карреру не включен в рапорт

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Эпизод с бросанием болельщиком ЦСКА стакана с жидкостью в главного тренера "Спартака" Массимо Карреры не включен в рапорт матча 26-го тура чемпионата России. Об этом сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. При этом он отметил, что делегат встречи еще может дополнить рапорт.

– Будет ли КДК рассматривать бросание стакана с жидкостью болельщиками ЦСКА в главного тренера "Спартака"?

– Пока этот эпизод в рапорт матча не включен. У делегата еще есть время. Если он включит этот момент, то мы рассмотрим вопрос на заседании. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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armi

А рапорт инспектору можно В ТЕЧЕНИЕ ГОДА переписывать и дополнять??? Сразу у него мозги всё "не вспомнили"???

11:06

Крюков Сергей

Думаю, что енто либо Миддл, либо АЗ_, либо Томас. Надоть алибу проверить у всех троих...

10:58

fireman32

Так включен или не включен))?

10:45