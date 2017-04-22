Емельянов удален за стычку с Дзюбой

На 86-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" арбитр Алексей Еськов наказал предупреждениями Емельянова и Дзюбу за стычку, которая случилась в тот момент, когда хозяева поля забили гол. Игроки боролись за позицию, используя руки, и продолжили выяснять отношения после взятия ворот. Для Емельянова желтая карточка стала второй – ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)
Кaраcик
Судья за стычку Емельянова не удалял. Удалил за вторую желтую. Дзюбе повезло, что судья не увидел удар локтем.
16:42
Без предпочтений
прихватил, конечно, хорошо его... но Артем то, подзатыльник отвесил локтем... да еще и сам провоцировал. на красную...
16:20
kshev
Много вопросов: 1) где он увидел желтую Емельянову, тот вообще ничего не делал, 2) где красная Дзюбе за удар соперника, 3) если Емельянову желтая за стычку, где желтая Дзюбе, 4) по поводу поведения Дзюбы нужно назначать просмотр и его дисквалифицировать, это будет?
16:18
С.Мороз
Понятно что Емеле отвечать нельзя было имел ж/к,но Дзюба такой хам и симулянт... матом его поливал ,сзади в спину ударил ещё и задирал его после этого..мол давай-давай...что-ж этому дятлу всё с рук спускать...ведь судья даже не обратил на это внимание, пока Емеля не ответил,хотя нужно было в рыло этому воришке и жлобу сунуть,он же трус только на публике себя смело ведет знает что отпи.дить его на поле не дадут,он что в спортшколе Спартаковской что в дубле ссыклом был,только то что рост большой ,а нутро бабье!Ну а судьишко то куплен был по самую сраку!
16:14
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Бобров, что ты творишь? Дзюба ударил соперника локтем со спины - у нас так борются за позицию?
16:07
Особое мнение
Дзюбе и на три буквы можно посылать двойные стандарты
16:07
Jean4
Емеле жк, Дзюбе красную тут за акцентированный удар рукой. Арбитр опять не разобрался.
16:05
Obl2007
ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!
16:03
ZohanDvir
а Дзюбу за ударЫ и толчки не удалил. Браво!
16:01