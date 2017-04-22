Емельянов удален за стычку с Дзюбой

На 86-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" арбитр Алексей Еськов наказал предупреждениями Емельянова и Дзюбу за стычку, которая случилась в тот момент, когда хозяева поля забили гол. Игроки боролись за позицию, используя руки, и продолжили выяснять отношения после взятия ворот. Для Емельянова желтая карточка стала второй – ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)

Онлайн-трансляция матча "Зенит" - "Урал"