18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Элвер Рахимич: "Надеюсь, ЦСКА догонит лидеров"

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Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич выразил мнение, что ничья в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) пойдет на пользу лидеру турнирной таблицы "Спартаку". Также он прокомментировал удаление хавбека армейцев Понтуса Вернблума.

- Никто не хотел терять очки, поэтому обе команды больше играли от обороны, - сказал Рахимич. - Так мне показалось. Надеюсь, ЦСКА догонит лидеров. Но эта ничья в пользу "Спартака". Что касается карточек Вернблума, то одну он получил за разговоры. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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krabovyj

....догонит лидеров ФНЛ ....надо же правильно закончить фразу ....

19:29

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