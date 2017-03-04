Элвер Рахимич: "Надеюсь, ЦСКА догонит лидеров"

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич выразил мнение, что ничья в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) пойдет на пользу лидеру турнирной таблицы "Спартаку". Также он прокомментировал удаление хавбека армейцев Понтуса Вернблума.

- Никто не хотел терять очки, поэтому обе команды больше играли от обороны, - сказал Рахимич. - Так мне показалось. Надеюсь, ЦСКА догонит лидеров. Но эта ничья в пользу "Спартака". Что касается карточек Вернблума, то одну он получил за разговоры. (Сергей ЦИММЕРМАН)