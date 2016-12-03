Эльмир Набиуллин: "Рубин" готовится к "Спартаку" по-особенному"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда подходит к игре с особым настроем. Встреча состоится 5 декабря на "Открытие Арене". Сейчас казанцы проходят подготовку в непростых условиях.

- Минус 15 - чуть-чуть прохладно, но мы стараемся не обращать внимания и сконцентрироваться на игре, - сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. - Готовимся к матчу по-особенному, ведь "Спартак" идет на первом месте. Не нужен дополнительный настрой. Это последний матч в нынешнем году, поэтому мы постарается сыграть на максимуме.