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Эльмир Набиуллин: "Рубин" готовится к "Спартаку" по-особенному"

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Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда подходит к игре с особым настроем. Встреча состоится 5 декабря на "Открытие Арене". Сейчас казанцы проходят подготовку в непростых условиях.

- Минус 15 - чуть-чуть прохладно, но мы стараемся не обращать внимания и сконцентрироваться на игре, - сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. - Готовимся к матчу по-особенному, ведь "Спартак" идет на первом месте. Не нужен дополнительный настрой. Это последний матч в нынешнем году, поэтому мы постарается сыграть на максимуме.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=4kP6-uHq4jA

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