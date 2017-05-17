Экс-подрядчики арены на Крестовском острове возместят 4,6 миллиарда рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, проведший встречу с представителями СМИ, сообщил, что с экс-подрядчиков строительства новой арены на Крестовском острове будут взысканы 4,6 миллиарда рублей.

Напомним, сегодня стало известно, что название стадиона, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, выберут на референдуме, а до 2 июня на нем будут проводиться работы по адаптации.

– Кроме того, планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона средства за неотработанные авансы, – написал Албин в Твиттере. – Всего собираемся возместить около 10 процентов. 3,6 миллиарда с "Трансстроя" и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей.