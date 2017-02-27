Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит", Безбородов – "Краснодар" и "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. Как и предполагал "СЭ", на встрече ЦСКА и "Зенита" будет работать Александр Егоров, "Краснодар" и "Спартак" рассудит Владислав Безбородов.
3 марта (пятница):
"Томь" – "Ростов": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).
4 марта (суббота):
"Оренбург" – "Арсенал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
ЦСКА – "Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
5 марта (воскресенье):
"Краснодар" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Урал" – "Амкар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Терек" – "Уфа": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Крылья Советов" – "Локомотив": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
6 марта (понедельник):
"Анжи" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
Руководители департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не стали менять предварительный список назначений, который в середине февраля публиковался в "СЭ". Центральные игры тура доверили Александру Егорову (он поедет в Москву) и Владиславу Безбородову (полетит в Краснодар). Поправился Сергей Карасев, который на сборе в Турции повредил голеностоп.
Судя по назначениям, ДСИ все-таки провел полную или частичную амнистию и не учитывает качество работы рефери в последних турах прошлого года. Так, например, Михаил Вилков в 17-м туре с многочисленными ошибками отработал на матче "Спартак" – "Рубин", но, несмотря на это, не был отправлен на судейскую "скамейку запасных". Продолжает обслуживать игры Владимир Сельдяков, получавший в ноябре низкие оценки от инспекторов.
Два тура подряд матч с участием одной и той же команды судит Алексей Еськов. 5 декабря он был арбитром встречи "Арсенал" – "Анжи" (1:0), теперь назначен на игру "Анжи" – "Рубин".
Во время турецкого сбора, завершившегося на прошлой неделе, Алексей Николаев, Игорь Демешко и Рашид Абусуев не сдавали тесты, а Игорь Федотов, Владимир Москалев и Андрей Глот не сумели выполнить нормативы. До сдачи или пересдачи эти рефери не будут получать назначений.
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Александр Егоров (судья)
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тл
- Уфа
- Сергей Иванов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Алексей Сухой (судья)
Свинству Бой!
Владик безпринципов опять мясных будет тащить за уши, как в игре с Ростовом. А Егоров так исхудал, что страшно за его здоровье! Сможет ли до конца игры дожить.....\\\\\\Ну и поражает к-во жиробасов и тупиц в ДСИ!!!! Кто-то не здал физику, а кто-то и знания правил и ведь 4-ро из них из судей ПЛ. Пора снова легов арбитров приглашать. Хорошая была практика. Уж лучше лег чем сельдяков или ржавая вилка с москалевым.
15:46
foreverCSKAforever
А ведь Безбородова на матч Спартака еще до ответки с Андерлехтом назначили. Неужели уже тогда понимали, что "флагману" кроме СОГАЗа рассчитывать больше не на что. Да и то отрыв от грозы АЕКов еще отыграть нужно. Очень надеюсь, что Ивановичу не придется отрабатывать часть своего контракта в следующей ЛЧ из-за того, что ФК "им. Капитана Дзюбы" уступит два первых лигочемпионских места более достойным претендентам.
15:45
Ю.Ю.
А сколько пеналей в прошлом чемпе вратари Спартака отразили!!! Никто и никогда этот рекорд не переплюнет.
15:37
kim-1965
Cheremis57 Давно пора, сколько неназначеных было! Адриану или Комбаров.
15:34
Cheremis57
kim-1965 ====== Вот в Краснодаре и пробьют первый! Кстати, кто у КБ их пробивает?
15:27
kim-1965
Cheremis57 Логично. Спартак ведь почти в каждом матче пенальти бьет, в этом чемпионате.
15:23
kim-1965
Интересно, судьи с места в карьер, Зенит за уши начнут тащить, или только в последних турах. Первый вариант более спокойный, второй чреват громкими скандалами.
15:21
Cheremis57
Прогнозирую удаление у быков! Если это не поможет, то контрольный выстрел- пенальти в ворота "Краснодара"!!
15:06
Ю.Ю.
Хорошая стата в этом чемпе у КБ с Безбородовым. Одни победы, 0 пропущенных голешников...
15:01
баламошка
shpasic, посмотрим, кто больше ему миллионов накидает)
14:52
shpasic
баламошка, причём вне зависимости от результата))
14:45
баламошка
Егоров после матча улетит всей семьёй на Багамы.
14:44
ntsg62
Ждемс...
14:41
shpasic
а если Безбородов не справится, то срочно позовут Левникова))
14:33