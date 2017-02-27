Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит", Безбородов – "Краснодар" и "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. Как и предполагал "СЭ", на встрече ЦСКА и "Зенита" будет работать Александр Егоров, "Краснодар" и "Спартак" рассудит Владислав Безбородов.

3 марта (пятница):

"Томь" – "Ростов": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).



4 марта (суббота):

"Оренбург" – "Арсенал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

ЦСКА – "Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).



5 марта (воскресенье):

"Краснодар" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Урал" – "Амкар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Терек" – "Уфа": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Крылья Советов" – "Локомотив": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).



6 марта (понедельник):

"Анжи" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

Комментарий Александра БОБРОВА

Руководители департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не стали менять предварительный список назначений, который в середине февраля публиковался в "СЭ". Центральные игры тура доверили Александру Егорову (он поедет в Москву) и Владиславу Безбородову (полетит в Краснодар). Поправился Сергей Карасев, который на сборе в Турции повредил голеностоп.

Судя по назначениям, ДСИ все-таки провел полную или частичную амнистию и не учитывает качество работы рефери в последних турах прошлого года. Так, например, Михаил Вилков в 17-м туре с многочисленными ошибками отработал на матче "Спартак" – "Рубин", но, несмотря на это, не был отправлен на судейскую "скамейку запасных". Продолжает обслуживать игры Владимир Сельдяков, получавший в ноябре низкие оценки от инспекторов.

Два тура подряд матч с участием одной и той же команды судит Алексей Еськов. 5 декабря он был арбитром встречи "Арсенал" – "Анжи" (1:0), теперь назначен на игру "Анжи" – "Рубин".

Во время турецкого сбора, завершившегося на прошлой неделе, Алексей Николаев, Игорь Демешко и Рашид Абусуев не сдавали тесты, а Игорь Федотов, Владимир Москалев и Андрей Глот не сумели выполнить нормативы. До сдачи или пересдачи эти рефери не будут получать назначений.