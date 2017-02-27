14:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит", Безбородов – "Краснодар" и "Спартак"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. Как и предполагал "СЭ", на встрече ЦСКА и "Зенита" будет работать Александр Егоров, "Краснодар" и "Спартак" рассудит Владислав Безбородов.

3 марта (пятница): 
"Томь""Ростов": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).

4 марта (суббота): 
"Оренбург""Арсенал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва). 
ЦСКА"Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

5 марта (воскресенье): 
"Краснодар""Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск). 
"Урал""Амкар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Анохин (Москва). 
"Терек""Уфа": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гвардис (Калининград). 
"Крылья Советов""Локомотив": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

6 марта (понедельник): 
"Анжи""Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

Комментарий Александра БОБРОВА
 
Как и в прошлом году, весенний матч ЦСКА и "Зенита" будет судить Александр ЕГОРОВ (второй справа).Матч "Краснодар" – "Спартак" судит Безбородов, ЦСКА – "Зенит" – Егоров

Руководители департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не стали менять предварительный список назначений, который в середине февраля публиковался в "СЭ". Центральные игры тура доверили Александру Егорову (он поедет в Москву) и Владиславу Безбородову (полетит в Краснодар). Поправился Сергей Карасев, который на сборе в Турции повредил голеностоп.

Судя по назначениям, ДСИ все-таки провел полную или частичную амнистию и не учитывает качество работы рефери в последних турах прошлого года. Так, например, Михаил Вилков в 17-м туре с многочисленными ошибками отработал на матче "Спартак" – "Рубин", но, несмотря на это, не был отправлен на судейскую "скамейку запасных". Продолжает обслуживать игры Владимир Сельдяков, получавший в ноябре низкие оценки от инспекторов.

Два тура подряд матч с участием одной и той же команды судит Алексей Еськов. 5 декабря он был арбитром встречи "Арсенал" – "Анжи" (1:0), теперь назначен на игру "Анжи" – "Рубин".

Во время турецкого сбора, завершившегося на прошлой неделе, Алексей Николаев, Игорь Демешко и Рашид Абусуев не сдавали тесты, а Игорь Федотов, Владимир Москалев и Андрей Глот не сумели выполнить нормативы. До сдачи или пересдачи эти рефери не будут получать назначений.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85926.html​

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Свинству Бой!

Владик безпринципов опять мясных будет тащить за уши, как в игре с Ростовом. А Егоров так исхудал, что страшно за его здоровье! Сможет ли до конца игры дожить.....\\\\\\Ну и поражает к-во жиробасов и тупиц в ДСИ!!!! Кто-то не здал физику, а кто-то и знания правил и ведь 4-ро из них из судей ПЛ. Пора снова легов арбитров приглашать. Хорошая была практика. Уж лучше лег чем сельдяков или ржавая вилка с москалевым.

15:46

foreverCSKAforever

А ведь Безбородова на матч Спартака еще до ответки с Андерлехтом назначили. Неужели уже тогда понимали, что "флагману" кроме СОГАЗа рассчитывать больше не на что. Да и то отрыв от грозы АЕКов еще отыграть нужно. Очень надеюсь, что Ивановичу не придется отрабатывать часть своего контракта в следующей ЛЧ из-за того, что ФК "им. Капитана Дзюбы" уступит два первых лигочемпионских места более достойным претендентам.

15:45

Ю.Ю.

А сколько пеналей в прошлом чемпе вратари Спартака отразили!!! Никто и никогда этот рекорд не переплюнет.

15:37

kim-1965

Cheremis57 Давно пора, сколько неназначеных было! Адриану или Комбаров.

15:34

Cheremis57

kim-1965 ====== Вот в Краснодаре и пробьют первый! Кстати, кто у КБ их пробивает?

15:27

kim-1965

Cheremis57 Логично. Спартак ведь почти в каждом матче пенальти бьет, в этом чемпионате.

15:23

kim-1965

Интересно, судьи с места в карьер, Зенит за уши начнут тащить, или только в последних турах. Первый вариант более спокойный, второй чреват громкими скандалами.

15:21

Cheremis57

Прогнозирую удаление у быков! Если это не поможет, то контрольный выстрел- пенальти в ворота "Краснодара"!!

15:06

Ю.Ю.

Хорошая стата в этом чемпе у КБ с Безбородовым. Одни победы, 0 пропущенных голешников...

15:01

баламошка

shpasic, посмотрим, кто больше ему миллионов накидает)

14:52

shpasic

баламошка, причём вне зависимости от результата))

14:45

баламошка

Егоров после матча улетит всей семьёй на Багамы.

14:44

ntsg62

Ждемс...

14:41

shpasic

а если Безбородов не справится, то срочно позовут Левникова))

14:33

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