Егор Титов: "Вряд ли Промес сильно расстроился, что не забил ЦСКА"

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов после матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и красно-белыми (1:2) отметил игру команд. Титов подчеркнул, что в оставшихся играх "Спартаку" нужно набрать 4 очка до чемпионского титула.

– "Спартак" впервые за 18 лет дважды обыграл ЦСКА в одном чемпионате. Сегодня состоялось возвращение красно-белых?

– С ЦСКА всегда было сложно играть. Как в наше время, так и сейчас. Армейцы в 90-е всегда настраивались на "Спартак" как на чемпиона, сегодня же ситуация повернулась на 180 градусов. Красно-синие вышли с уверенностью, что дома обыграют соперника, как это часто бывало в последнее время.

В первые 20-25 минут фортуна была на стороне команды Карреры. ЦСКА не забил сумасшедший момент в дебюте встречи, а ведь таких моментов много не бывает в таких играх. Красно-синие должны были забивать, а дальше "Спартак" пришел в себя. И класс отдельных футболистов красно-белых сыграл сегодня. Адриану пропустил много из-за травмы, а сегодня отыграл 45 минут и забил важнейший гол. В нужный момент здорово показал себя и сделал гол.

– Промеса критиковали за последние игры.

– Сегодня он проявил себя здорово. В чемпионате России он не забивал только ЦСКА, и было видно, что ему хочется закрыть этот пробел. И у него было два 100-процентных момента, но помешала штанга и Витинью. Вряд ли Квинси расстроился, ведь одержана победа.

– Отрыв от ЦСКА увеличился до 10 очков. Солидно?

– Завтра еще играет "Зенит", который, скорее всего, обыграет "Томь". Так что до второго места будет 8 баллов. Но такое за 4 тура не отыграть. У "Спартака" в соперниках "Томь", "Амкар", "Терек" и "Арсенал". Нужно набрать 4 очка и золото будет гарантировано.

– Ребров – герой?

– И Акинфеев. Эти два голкипера спасали свои команды от верных голов. Они – красавцы! (Сергей АСТАХОВ)

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