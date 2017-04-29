Егор Титов: "У нас судейские ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит"

Экс-капитан и тренер "Спартака" Егор Титов подчеркнул, что изменил свое отношение к арбитрам после завершения игровой карьеры. Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Главным арбитром дерби назначен Владислав Безбородов. Ваше мнение об этом решении и в целом о судействе в текущем сезоне?

– Завершив карьеру футболиста, стал немного иначе смотреть на судей. Вот Рома Павлюченко получил красную карточку – это же просто эмоции, потом он извинился. Смотрю чемпионаты других стран, там то же самое. Возьмите класико "Реал" – "Барселона": на третьей минуте сбивают Роналду, это пенальти, но судья не свистит. И никто особо не говорит, играют дальше. У нас же ошибки раздуваются до небес! Честно говоря, это уже бесит. Все – и футболисты, и эксперты говорят только о Еськове. Еськов то, Еськов се… Да он нормально отсудил! Единственное, ему на будущее надо психологически подковаться, чтобы от доброжелателей заработать бронежилет.

– Против Павлюченко он не убегал, стоял мужиком.

– Да, бывают ведь и другие случаи. Помните, Сухина как-то в Питере от болельщика "Зенита" убегал? Я там пытался его догнать, но Сухина молодец – бегает быстро! Судьи – это отдельная каста. А Безбородов один из лучших наших рефери, и то, где он живет, в Питере или другом городе, не должно волновать. Это очень качественный арбитр, никаких вопросов нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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