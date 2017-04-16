Егор Титов: "Спартак" может играть с "Зенитом" по счету благодаря отрыву в восемь очков"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом" ответил на вопросы главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова. По его словам, спартаковцы могут играть с соперником по счету благодаря тому, что команда на восемь очков обходит сине-бело-голубых.

– В недалеком прошлом позиция плеймейкера была гораздо более ярко выраженной. Не мне тебе об этом рассказывать. Кого сегодня в обеих командах ты видишь на этой позиции? - вопрос Титову.

– В Питере эту роль долгие годы играет Данни. Он действует по всему фронту. К сожалению, три тяжелые травмы колена сократили футбольный век португальца. Как показывает практика и вообще физиология, тяжело выйти на прежний уровень даже после одной такой травмы. А после трех – невозможно. Плюс у Данни возраст уже приличный для футбола. Но, тем не менее, он и сейчас прекрасен и креативен. В "Спартаке" такой игрок, о котором ты говоришь, – это Джано. Безоговорочно. Это суперодаренный игрок. Но ему нужно полное доверие, в таком случае он готов свернуть горы. В принципе, при Аленичеве так оно и было.

– Как ты думаешь, сколько минут будет добавлено к основному времени матча?

– Я понял, что это вопрос с подковыркой. Но если посчитать, сколько времени потрачено на оказание медицинской помощи игрокам "Оренбурга" в матче со "Спартаком", сколько было сделано замен, то станет понятно, что 6 добавленных минут – оправданный шаг. Это подтвердили даже те люди, что специально с секундомером сидели. В воскресенье же в этом смысле очень многое зависит от счета по ходу игры. Уловки и нюансы, чтобы сбить темп, в зависимости от счета, возможны с обеих сторон. Если мы играем в угадайку, то плюс четыре минуты накинут точно.

– Ни один игрок из нынешнего состава "Спартака" не является чемпионом России. В данной ситуации для команды это плюс или минус?

– В данной ситуации огромный плюс в том, что "Спартак" опережает "Зенит" на восемь очков. Все остальное – у кого сколько титулов, медалей – не имеет значения. Благодаря этим восьми очкам "Спартак" может играть с "Зенитом" по счету. Не по онлайн-цифрам на табло, а исходя из разницы по очкам в таблице. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, что матч состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.