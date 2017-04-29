Егор Титов: "Просто исключаю, что "Спартак" не возьмет титул"

Экс-капитан и тренер "Спартака" Егор Титов оценил перспективы родной команды и ее соперника в главном дерби страны. По его словам, преимущество в семь очков в турнирной таблице многое позволяет красно-белым.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Шансы равны?

– Безусловно.

– Но "Спартак" не без труда и с минимальным счетом обыграл "Урал", а ЦСКА просто смел "Локомотив".

– То, что сделали армейцы в преддверии дерби, – хорошо для этой команды. "Спартак" же взял очки на жилах. Но это сейчас ничего не значит, как и потери в составе.

– Думаете, потеря Дзагоева у ЦСКА не столь серьезна?

– Серьезна, конечно. Но вот о чем подумалось: говорили, что красно-синим будет тяжело без Еременко, но те справились. Матч с "Локо" показал, что могут справиться и без такого крайне важного игрока, как Дзагоев. Получается, в нашем чемпионате можно со временем компенсировать отсутствие любого футболиста. Нет Дзагоева, но есть Головин.

– Нравится он вам?

– Очень, интересный мальчишка. Ворвался в нашу премьер-лигу, можно только аплодировать и ему, и тем, кто его вел. В ЦСКА сейчас такая ситуация, что выстрелить, забить, может любой. Нашли новую позицию Ионову, прибавил Витинью – получается, что нынешний ЦСКА загадка для многих, в том числе и для меня. Не думал, что красно-синие настолько легко разберутся с "Локо". Но что бы я ни говорил, как бы здорово ЦСКА ни выглядел в этой встрече, "Спартаку" отрыв в семь очков многое позволяет.

– Например?

– Команда может сыграть вничью – и ничего не поменяется. Я, кстати, просто исключаю, что "Спартак" может не стать чемпионом. Если же все-таки это, не дай бог, случится, то все футболисты могут винить лишь самих себя. (Сергей ЕГОРОВ)

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