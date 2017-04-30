Егор Титов: "После матча с "Томью", скорее всего, "Спартак" станет чемпионом"

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов после матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и красно-белыми (1:2) отметил, что у хозяев поля было три момента в первые 25 минут встречи. Также специалист выделил игру нападающего "Спартака" Зе Луиша.

– Слышали во время трансляции, когда Карпин сказал, что Зе Луиш оседлал коня? Промелькнули у комментатора спартаковские корни?

– Валерий профессионал. Он объективно относится ко всем моментам. Выделю слова Карпина, когда он отметил Зе Луиша. Соглашусь с ним. Форвард вышел на второй тайм, напрягал оборону. Кстати, у Адриану такого нет, он не прессингует так защитников, как африканец. Посмотрите, как Зе Луиш выматывает соперников до того момента, как получит мяч. Это уровень.

Кстати, когда в "Спартаке" был еще Дмитрий Аленичев, то он просил Зе Луиша играть так агрессивно.

– Момент на первой минуте задал тон игре ЦСКА, что ждать сегодня нечего?

– В первые 25 минут ЦСКА мог забить трижды. И пропущенный гол заставил их играть с позиции силы, ведь армейцам необходимо попадать в Лигу чемпионов, а поражение может их лишить этого турнира. "Спартаку" же оставалось потерпеть и показывать свой футбол.

– Теперь вы можете сказать, что "Спартак" – чемпион?

– Пока официально еще не стал. Но, скорее всего, уже с "Томью" красно-белые наденут золотые медали. Дай бог, конкуренты помогут, потеря очки.(Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Титова