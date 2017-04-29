Егор Титов: "Получается, "Спартак" и без помощи арбитров идет на первом месте"

Экс-капитан и тренер "Спартака" Егор Титов в преддверии дерби выразил мнение, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу слишком часто жалуется на арбитров. Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Разделяете лозунг "В Питере ныть"?

– Это касается господина Луческу, который действительно иногда перебарщивает, сразу начинает говорить про судей. Немного непонятно.

– Понимаете, почему "Спартак" пробил один пенальти в сезоне, а "Зенит" существенно больше? Неужели "Спартак" меньше атакует?

– "Спартак" должен бить намного больше 11-метровых, но ошибки судей... Ну получается, "Спартак" и без помощи арбитров идет на первом месте – вот и ответ на ваш вопрос. (Сергей ЕГОРОВ)

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