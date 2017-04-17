Егор Титов: "На месте Промеса остался бы в "Спартаке" до ЧМ-2018"

Бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов советует нападающему красно-белых Квинси Промесу остаться в столичном клубе до чемпионата мира-2018. Он отметил, что если голландцу и переходить из "Спартака", то только в топ-клуб. Напомним, что в нынешнем сезоне Промес провел в чемпионате России 19 матчей, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач. За красно-белых он выступает с 2014 года (77 матчей, 41 гол).

– Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму, – отметил Титов. – С другой стороны, у "Спартака", скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за плей-офф. Так что Квинси стоит остаться, сыграть в Лиге чемпионов, показать товар лицом и потом уже думать об отъезде.

– То есть, если предложение будет от условной "Баварии" или "Челси", то уезжать надо не думая. А если это середняк топового чемпионата, то лучше остаться в "Спартаке"?

– Конечно. На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в "Спартаке". Для РФПЛ это топ-игрок. Понятно, что ему хочется проверить свои силы в более сильном чемпионате. Думаю, Англия ему подойдет. (Сергей АСТАХОВ)