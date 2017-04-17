Егор Титов: "На месте Промеса остался бы в "Спартаке" до ЧМ-2018"

Бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов советует нападающему красно-белых Квинси Промесу остаться в столичном клубе до чемпионата мира-2018. Он отметил, что если голландцу и переходить из "Спартака", то только в топ-клуб. Напомним, что в нынешнем сезоне Промес провел в чемпионате России 19 матчей, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач. За красно-белых он выступает с 2014 года (77 матчей, 41 гол).
– Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму, – отметил Титов. – С другой стороны, у "Спартака", скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за плей-офф. Так что Квинси стоит остаться, сыграть в Лиге чемпионов, показать товар лицом и потом уже думать об отъезде.
– То есть, если предложение будет от условной "Баварии" или "Челси", то уезжать надо не думая. А если это середняк топового чемпионата, то лучше остаться в "Спартаке"?
– Конечно. На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в "Спартаке". Для РФПЛ это топ-игрок. Понятно, что ему хочется проверить свои силы в более сильном чемпионате. Думаю, Англия ему подойдет. (Сергей АСТАХОВ)
Berkut-7
Суть сильного чмепионата в том, чтобы всех сильных игроков отсавлятьУ СЕБЯ ВНУТРи и приглашать новых, суть чемпионата ДОНАРА в том чтобы постоянно кормить ТОП чемпионаты за счет своих игроков, все кто желает отьезда лучших игроков из нашего чемпионата , те просто имеют ментальность донара , они все овцы ,а не волки.
13:55
Berkut-7
Кто хочет чтобы Промес уехал, тот просто желает зла российскому футболу, так как это прямое его ослабление, вот уехал Витцель и Халк и как это погло нашему чемпионату,да никак сделало его слабее, и не важно куда они уехали, сам факт то, что они уехали и зрители теперь не видят этих игроков на поле в России.
13:53
изсибири
Зачем ему ждать ЧМ-2018, если голландцы мимо него всё-равно пролетают? До окончания группового этапа ЛЧ вполне достаточно.
13:52
Руссо туристо
хоть и являюсь болельщиком Спартака на протяжении 25 лет, но считаю, что ему надо уходить. Топ-4 (не буду брать францию) все таки выше и голландцу место там. Зато будем с теплотой вспоминать о нем, а он о Спартаке и его болелах
13:49
spartak-msk
Если выиграем золото, то Промес заслужил уйти, и никто плохого слова не скажет. Но действительно, самый лучший вариант - это сыграть и показать себя еще в ЛЧ, и потом уже уйти в топ-клуб. Антоха лучший
13:43
jаhlexx
Berkut-7 легенда навсегда не торгует своим телом, а остаётся в самые тяжёлые времена как Алекс Дель Пьеро в серии В
13:36
Berkut-7
На месте Промеса я остался бы в Спартаке вообще на всю карьеру и стал бы легендой навсегда...вопрос с зарплатой только согласовать и все.
13:14
Petcampos
Абсолютно так!
13:13