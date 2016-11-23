Егор Филипенко: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом"

Защитник "Маккаби" Егор Филипенко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил надежду, что его бывшая команда станет чемпионом России. Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

– У вас не получилось сыграть против вашего друга, Артема Дзюбы, в первом матче, хотелось бы сыграть завтра? И следите ли вы за чемпионатом России?

– Один раз играл с Артемом, и неудачно. Надеюсь, увидимся завтра на поле, хотя когда я ему звоню, он телефон не берет. Боится, видимо (смеется). Конечно, слежу за чемпионатом и надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом.

– Да уж, Дзюбе завтра точно будет нелегко, – добавил главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе. (Артем РЯБОВОЛ)