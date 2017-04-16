Дзюбу перед матчем со "Спартаком" встретили смехом

"Зенит" прибыл на "Открытие Арену" на гостевой матч 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Отметим, что после выхода из автобуса болельщиками красно-белых был неодобрительно встречен нападающий питерцев Артем Дзюба - в адрес игрока был слышен ироничный смех.

Напомним, что перед выездом в Москву экс-форвард "Спартака" не упустил возможность в очередной раз поддеть бывший клуб, заявив: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

(Видеозапись - с отметки 18:30)