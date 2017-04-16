18:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюбу перед матчем со "Спартаком" встретили смехом

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"Зенит" прибыл на "Открытие Арену" на гостевой матч 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Отметим, что после выхода из автобуса болельщиками красно-белых был неодобрительно встречен нападающий питерцев Артем Дзюба - в адрес игрока был слышен ироничный смех.

Напомним, что перед выездом в Москву экс-форвард "Спартака" не упустил возможность в очередной раз поддеть бывший клуб, заявив: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

(Видеозапись - с отметки 18:30)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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