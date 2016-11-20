Дзюба забил 80-й гол в чемпионатах

Оформив дубль в матче 14-го тура против "Крыльев Советов", Артем Дзюба стал 14-м футболистом, забившим 80 голов в матчах чемпионата. Рекордсменом турнира остается Олег Веретенников, отличившийся 143 раза. Попасть в топ-10 форвард "Зенита" может уже в нынешнем сезоне. Чтобы обойти экс-спартаковца Егора Титова ему нужно отличиться восемь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
15 лучших бомбардиров чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006, 2008-н.в.
|
331
|
139
|
0,42
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1995-2012
|
452
|
120
|
0,27
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008, 2011-н.в.
|
301
|
103
|
0,35
|
Сергей СЕМАК
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
Игорь СЕМШОВ
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Валерий ЕСИПОВ
|
Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак, Химки
|
1995-2003, 2005-2008
|
336
|
87
|
0,26
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
ЦСКА
|
2004-2014
|
169
|
85
|
0,50
|
Олег ТЕРЕХИН
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
1995-2000, 2003, 2005
|
208
|
84
|
0,40
|
Дмитрий СЫЧЕВ
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
2002, 2004-2014
|
258
|
81
|
0,31
|
Артем ДЗЮБА
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит
|
2006-н.в.
|
240
|
80
|
0,33
|
Александр ШИРКО
|
Спартак, Торпедо, Шинник, Терек, Томь
|
1995-2008
|
281
|
78
|
0,28