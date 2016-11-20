21:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба забил 80-й гол в чемпионатах

0
0
0

Оформив дубль в матче 14-го тура против "Крыльев Советов", Артем Дзюба стал 14-м футболистом, забившим 80 голов в матчах чемпионата. Рекордсменом турнира остается Олег Веретенников, отличившийся 143 раза. Попасть в топ-10 форвард "Зенита" может уже в нынешнем сезоне. Чтобы обойти экс-спартаковца Егора Титова ему нужно отличиться восемь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

15 лучших бомбардиров чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-н.в.

331

139

0,42

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012

452

120

0,27

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-н.в.

301

103

0,35

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23

Егор ТИТОВ

Спартак, Химки

1995-2003, 2005-2008

336

87

0,26

ВАГНЕР ЛАВ

ЦСКА

2004-2014

169

85

0,50

Олег ТЕРЕХИН

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

1995-2000, 2003, 2005

208

84

0,40

Дмитрий СЫЧЕВ

Спартак, Локомотив, Волга

2002, 2004-2014

258

81

0,31

Артем ДЗЮБА

Спартак, Томь, Ростов, Зенит

2006-н.в.

240

80

0,33

Александр ШИРКО

Спартак, Торпедо, Шинник, Терек, Томь

1995-2008

281

78

0,28

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ