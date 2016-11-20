Дзюба забил 80-й гол в чемпионатах

Оформив дубль в матче 14-го тура против "Крыльев Советов", Артем Дзюба стал 14-м футболистом, забившим 80 голов в матчах чемпионата. Рекордсменом турнира остается Олег Веретенников, отличившийся 143 раза. Попасть в топ-10 форвард "Зенита" может уже в нынешнем сезоне. Чтобы обойти экс-спартаковца Егора Титова ему нужно отличиться восемь раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

15 лучших бомбардиров чемпионатов России