Дзюба вернулся в стартовый состав "Зенита" на матч с "Томью"

Стал известен состав "Зенита" на матч 26-го тура чемпионата России против "Томи". Наставник питерцев Мирча Луческу произвел две замены в "старте" по сравнению с предыдущей игрой против "Оренбурга" (1:0). На острие атаки вернулся отбывший дисквалификацию Артем Дзюба, а в полузащите Ибрагима Цаллагова заменил Эрнани.

Полностью заявка питерцев выглядит следующим образом: Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Шатов, Дзюба, Данни; запасные - Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисиу, Кержаков, Юсупов, Мак, Цаллагов, Джорджевич.

Матч "Томь" - "Зенит" пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.