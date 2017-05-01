12:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба вернулся в стартовый состав "Зенита" на матч с "Томью"

0
0
0
0
5

Стал известен состав "Зенита" на матч 26-го тура чемпионата России против "Томи". Наставник питерцев Мирча Луческу произвел две замены в "старте" по сравнению с предыдущей игрой против "Оренбурга" (1:0). На острие атаки вернулся отбывший дисквалификацию Артем Дзюба, а в полузащите Ибрагима Цаллагова заменил Эрнани.

Полностью заявка питерцев выглядит следующим образом: Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Шатов, Дзюба, Данни; запасные - Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисиу, Кержаков, Юсупов, Мак, Цаллагов, Джорджевич.

Матч "Томь" - "Зенит" пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

0
0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

SP2

Мак и Кержаков в запасе. А Данни опять будет свою "динамовскую" игру всем демонстрировать. С бестолковой суетой и результативными обрезами.

12:44

SPFAN

Ну как же без бревна!!!! Кто, пенальти выплакивать будет))))

12:38

Logva

у Дзюбы сегодня шанс догнать Смолова.)а на счет двух опорников,то Эрнани-единственный в Зените с приличным ударом,а когда соперник обороняется в 12 человек,то дальние удары-самое то,он сегодня забьет

12:37

Maren13

Луческу всерьез опасается, что судьи не дадут его команде выиграть...

12:29

shpasic

против Томи с двумя опорниками - сурьёзно!

12:18