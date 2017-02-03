Дзюба стал "капитаном Воробьем"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оригинальным образом отметил получение капитанской повязки в клубе. Форвард сборной России опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, на котором предстал в образе капитана Джека Воробья. Герой Джонни Деппа в серии фильмов "Пираты Карибского моря" любил поправлять людей, называвших его "Джек Воробей". "Капитан Джек Воробей", - уточнял пират.
sprut73
Капитанишка на помойке
16:57 3 февраля
Radej
Ну уж в чем, а чувстве юмора и самоиронии ему не откажешь ))
16:36 3 февраля