Дзюба стал "капитаном Воробьем"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оригинальным образом отметил получение капитанской повязки в клубе. Форвард сборной России опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, на котором предстал в образе капитана Джека Воробья. Герой Джонни Деппа в серии фильмов "Пираты Карибского моря" любил поправлять людей, называвших его "Джек Воробей". "Капитан Джек Воробей", - уточнял пират.

Капитан Артем Воробей😂😂😂 #капитанишка #капитанище #скоровделенапределе Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Фев 3 2017 в 4:00 PST