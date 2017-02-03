16:26 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба стал "капитаном Воробьем"

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Артем ДЗЮБА с партнерами празднует гол.Капитан Дзюба: свой среди своих

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оригинальным образом отметил получение капитанской повязки в клубе. Форвард сборной России опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, на котором предстал в образе капитана Джека Воробья. Герой Джонни Деппа в серии фильмов "Пираты Карибского моря" любил поправлять людей, называвших его "Джек Воробей". "Капитан Джек Воробей", - уточнял пират.

 

Капитан Артем Воробей😂😂😂 #капитанишка #капитанище #скоровделенапределе

Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Фев 3 2017 в 4:00 PST

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sprut73

Капитанишка на помойке

16:57 3 февраля

Radej

Ну уж в чем, а чувстве юмора и самоиронии ему не откажешь ))

16:36 3 февраля

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