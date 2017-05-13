Дзюба сравнялся с Вагнером по голам в чемпионате России

Оформив дубль в матче против "Крыльев Советов" (3:1), Артем Дзюба довел счет голов в высшем дивизионе до 85 и сравнялся по этому показателю с Вагнером Лав, выступавшим долгое время за ЦСКА.
В десятку лучших бомбардиров турнира форвард "Зенита" может попасть еще до завершения сезона-2016/17. Чтобы обогнать замыкающего топ-10 Егора Титова Дзюбе нужно отличиться трижды в двух оставшихся матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России:
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Олег Веретенников
|
"Ротор", "Сокол"
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Александр Кержаков
|
"Зенит", "Динамо"
|
2001-2006, 2008-н.в.
|
339
|
139
|
0,41
|
Дмитрий Кириченко
|
"Ростсельмаш", ЦСКА, Москва, "Сатурн"
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Дмитрий Лоськов
|
"Ростсельмаш", "Локомотив", "Сатурн"
|
1992-1993, 1995-2012, 2017-н.в.
|
453
|
120
|
0,26
|
Роман Павлюченко
|
"Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Кубань", "Урал"
|
2000-2008, 2011-н.в.
|
309
|
104
|
0,34
|
Сергей Семак
|
"Асмарал", ЦСКА, "Москва", "Рубин", "Зенит"
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Андрей Тихонов
|
"Спартак", "Кр.Советов", "Химки"
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", "Зенит", "Кр.Советов"
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Валерий Есипов
|
"Ротор", "Сатурн"
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
|
Егор Титов
|
"Спартак", "Химки"
|
1995-2003, 2005-2008
|
336
|
87
|
0,26
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
2004-2013
|
169
|
85
|
0,50
|
Артем Дзюба
|
"Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит"
|
2007-н.в.
|
253
|
85
|
0,34
spetrov
Показатель "в среднем за игру" говорит сам за себя.
21:42