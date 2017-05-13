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Дзюба сравнялся с Вагнером по голам в чемпионате России

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Оформив дубль в матче против "Крыльев Советов" (3:1), Артем Дзюба довел счет голов в высшем дивизионе до 85 и сравнялся по этому показателю с Вагнером Лав, выступавшим долгое время за ЦСКА.

В десятку лучших бомбардиров турнира форвард "Зенита" может попасть еще до завершения сезона-2016/17. Чтобы обогнать замыкающего топ-10 Егора Титова Дзюбе нужно отличиться трижды в двух оставшихся матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег Веретенников

"Ротор", "Сокол"

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр Кержаков

"Зенит", "Динамо"

2001-2006, 2008-н.в.

339

139

0,41

Дмитрий Кириченко

"Ростсельмаш", ЦСКА, Москва, "Сатурн"

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий Лоськов

"Ростсельмаш", "Локомотив", "Сатурн"

1992-1993, 1995-2012, 2017-н.в.

453

120

0,26

Роман Павлюченко

"Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Кубань", "Урал"

2000-2008, 2011-н.в.

309

104

0,34

Сергей Семак

"Асмарал", ЦСКА, "Москва", "Рубин", "Зенит"

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей Тихонов

"Спартак", "Кр.Советов", "Химки"

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь Семшов

ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", "Зенит", "Кр.Советов"

1996-2014

433

98

0,23

Валерий Есипов

"Ротор", "Сатурн"

1992-2007

390

89

0,23

Егор Титов

"Спартак", "Химки"

1995-2003, 2005-2008

336

87

0,26

Вагнер Лав

ЦСКА

2004-2013

169

85

0,50

Артем Дзюба

"Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит"

2007-н.в.

253

85

0,34
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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