Дзюба сравнялся с Вагнером по голам в чемпионате России

Оформив дубль в матче против "Крыльев Советов" (3:1), Артем Дзюба довел счет голов в высшем дивизионе до 85 и сравнялся по этому показателю с Вагнером Лав, выступавшим долгое время за ЦСКА.

В десятку лучших бомбардиров турнира форвард "Зенита" может попасть еще до завершения сезона-2016/17. Чтобы обогнать замыкающего топ-10 Егора Титова Дзюбе нужно отличиться трижды в двух оставшихся матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)

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