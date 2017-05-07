21:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба на вопрос "Что с ногой?" только молча кивнул

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"Спартак" - чемпион!"Спартак" - чемпион. Live!

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России отказался ответить на вопросы журналистов. Форвард сборной России, прихрамывая, на вопрос "Что с ногой?", только молча кивнул. На остальные вопросы он не реагировал.

Напомним, что после потери питерцами очков "Спартак" обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России 16 лет назад. (Гоша ЧЕРНОВ)

 

 

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

Тоже родственник киевского мэра?

22:00

SPFAN

У него по ходу с головой чет не так

21:49

fedor pavlovitsh

Дзюба не тот игрок, который должен быть в составе Зенита, также как Кокорин. Дани не показывает футбол соответствующий уровня команды Зенит. Господа акционеры Зенита, Вы радуете своими тупыми приобретениями соперников Зенита!!!!! Когда звали Луческу, Вы не учли, что в его команде Шахтер играли в основном сильные бразильцы. Эта команда могла играть и без тренера!!!! Зенит, это особенная команда, в которой, пока еще достаточно молодые, сегодня должны играть Кержаков, Аршавин, Денисов, Широков, Быстров и другие воспитанники питерской футбольной школы!!!!!

21:48

nik27772

про у род ов не сегодня. СПАРТАК ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:46