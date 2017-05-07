Дзюба на вопрос "Что с ногой?" только молча кивнул

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России отказался ответить на вопросы журналистов. Форвард сборной России, прихрамывая, на вопрос "Что с ногой?", только молча кивнул. На остальные вопросы он не реагировал.

Напомним, что после потери питерцами очков "Спартак" обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России 16 лет назад. (Гоша ЧЕРНОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"