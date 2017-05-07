Дзюба на вопрос "Что с ногой?" только молча кивнул

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России отказался ответить на вопросы журналистов. Форвард сборной России, прихрамывая, на вопрос "Что с ногой?", только молча кивнул. На остальные вопросы он не реагировал.
Напомним, что после потери питерцами очков "Спартак" обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России 16 лет назад. (Гоша ЧЕРНОВ)
foreverCSKAforever
Тоже родственник киевского мэра?
22:00
SPFAN
У него по ходу с головой чет не так
21:49
fedor pavlovitsh
Дзюба не тот игрок, который должен быть в составе Зенита, также как Кокорин. Дани не показывает футбол соответствующий уровня команды Зенит. Господа акционеры Зенита, Вы радуете своими тупыми приобретениями соперников Зенита!!!!! Когда звали Луческу, Вы не учли, что в его команде Шахтер играли в основном сильные бразильцы. Эта команда могла играть и без тренера!!!! Зенит, это особенная команда, в которой, пока еще достаточно молодые, сегодня должны играть Кержаков, Аршавин, Денисов, Широков, Быстров и другие воспитанники питерской футбольной школы!!!!!
21:48
nik27772
про у род ов не сегодня. СПАРТАК ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:46