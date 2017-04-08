20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба, Кокорин, Нету и Кришито избежали дисквалификации перед матчем против "Спартака"

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Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин не получили желтых карточек в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Таким образом, форварды сине-бело-голубых избежали дисквалификаций перед гостевым поединком 23-го тура против "Спартака".

Также на карточках "висели" защитники питерцев Луиш Нету и Доменико Кришито. Португальский игрок появился на поле на 59-й минуте и также избежал предупреждения, которое не дало бы ему сыграть против "Спартака". Кришито остался в запасе и на поле не появлялся.

Отметим при этом, что встречу со "Спартаком" точно пропустит защитник Николас Ломбертс, заработавший красную карточку за фол на воспитаннике "Спартака" Сергее Паршивлюке в начале второго тайма.

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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епифан

Думаю Дзюба заслужил жёлтую за симуляцию в штрафной перед самым перерывом...

21:27

Slim Taller

Странно,что Кришито избежал дисквалификации.За то,что не играл сегодня,можно было и дисквалифицировать.

21:20

RW.irk

Дзюбе перед игрой сказали, чтобы не переживал по этому поводу. Все будет ок. Вот он и попер хозяйничать. Судью в далекие места отправлял, после свистка по воротам бил. Красава, че))

21:11

shpasic

и я бы удивился, если бы Кришито на лавке получил бы жёлтую.

21:09

higagy

Явный судейский заговор против Зенита. Теперь Дзюба и Кокорин могут сыграть против Спартака, что явно увеличивает его шансы.

21:09

Vosstavshiy iz Bana-2

ну я бы удивился если бы хоть один из них получил дисквалификацию) А так нет.Под защитой газпрома.Все хорошо)

21:07

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

21:06

regiment

ну прям новость недели

21:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а добавленные минуты клубная прэсса считать в этой игре не станет? не интересно?)

20:59

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