Дзюба, Кокорин, Нету и Кришито избежали дисквалификации перед матчем против "Спартака"

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин не получили желтых карточек в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Таким образом, форварды сине-бело-голубых избежали дисквалификаций перед гостевым поединком 23-го тура против "Спартака".
Также на карточках "висели" защитники питерцев Луиш Нету и Доменико Кришито. Португальский игрок появился на поле на 59-й минуте и также избежал предупреждения, которое не дало бы ему сыграть против "Спартака". Кришито остался в запасе и на поле не появлялся.
Отметим при этом, что встречу со "Спартаком" точно пропустит защитник Николас Ломбертс, заработавший красную карточку за фол на воспитаннике "Спартака" Сергее Паршивлюке в начале второго тайма.
Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"
епифан
Думаю Дзюба заслужил жёлтую за симуляцию в штрафной перед самым перерывом...
21:27
Slim Taller
Странно,что Кришито избежал дисквалификации.За то,что не играл сегодня,можно было и дисквалифицировать.
21:20
RW.irk
Дзюбе перед игрой сказали, чтобы не переживал по этому поводу. Все будет ок. Вот он и попер хозяйничать. Судью в далекие места отправлял, после свистка по воротам бил. Красава, че))
21:11
shpasic
и я бы удивился, если бы Кришито на лавке получил бы жёлтую.
21:09
higagy
Явный судейский заговор против Зенита. Теперь Дзюба и Кокорин могут сыграть против Спартака, что явно увеличивает его шансы.
21:09
Vosstavshiy iz Bana-2
ну я бы удивился если бы хоть один из них получил дисквалификацию) А так нет.Под защитой газпрома.Все хорошо)
21:07
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
21:06
regiment
ну прям новость недели
21:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а добавленные минуты клубная прэсса считать в этой игре не станет? не интересно?)
20:59