Дзюба, Кокорин, Нету и Кришито избежали дисквалификации перед матчем против "Спартака"

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин не получили желтых карточек в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Таким образом, форварды сине-бело-голубых избежали дисквалификаций перед гостевым поединком 23-го тура против "Спартака".

Также на карточках "висели" защитники питерцев Луиш Нету и Доменико Кришито. Португальский игрок появился на поле на 59-й минуте и также избежал предупреждения, которое не дало бы ему сыграть против "Спартака". Кришито остался в запасе и на поле не появлялся.

Отметим при этом, что встречу со "Спартаком" точно пропустит защитник Николас Ломбертс, заработавший красную карточку за фол на воспитаннике "Спартака" Сергее Паршивлюке в начале второго тайма.

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"