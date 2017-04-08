Дзюба избежал предупреждения и дисквалификации

На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Зенит" – "Анжи" арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота гостей. При этом судья имел основания наказать нападающего хозяев Артема Дзюбу предупреждением за неспортивное поведение. Получи форвард "Зенита" желтую карточку, он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы матч 23-го тура со "Спартаком". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"