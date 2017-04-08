19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба избежал предупреждения и дисквалификации

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На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Зенит""Анжи" арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота гостей. При этом судья имел основания наказать нападающего хозяев Артема Дзюбу предупреждением за неспортивное поведение. Получи форвард "Зенита" желтую карточку, он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы матч 23-го тура со "Спартаком". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Дакар

СЭ имейте совесть, ведь видно что после игры в мячь досталось и Дзюбе.

20:26

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Балерина ОПЯТЬ от дуновения ветерка упала???

20:17

740

Надеюсь Ростов обойдёт Звенит...

20:14

passerby

Slim Taller Бобров,купи очки.Где ты увидел симуляцию?! 20:06 ----- Неспортивное поведение ( в данном эпизоде) - это пытаться забить гол, когда давно прозвучал свисток...

20:13

Don

Taller, это тебе надо очки купить, а заодно и совесть!

20:11

passerby

Артем явно старается получить предупреждение - кому хочется слушать 2 часа всякие гадости от болельщиков Спартака, в следующем туре, а это скорее всего и будет. Луческу собирать чемодан пора, понятно что нет ужу Халка, Витселя, Гарая, но играть хуже сегодняшнего Анжи ( пока) это уже слишком...

20:10

nickkiol

Луческу: опять на Дзюбе не дали пенальти. Плач, плач, плач>>>

20:10

Alex.S

Я болела Спартака. Обращаюсь к СЭ. Ребята! Не надо нагнетать! Не было там и близко карточки!

20:09

nickkiol

Луческу твое слово: где плач Ярославны?

20:07

маленький пони

Противно смотреть, как здоровенная детина так нагло придуряется и корчится от боли, когда его даже не коснулись и пальцем. фуу мерзкий, здоровенный лоб, без признаков интеллекта на лице, деревенский пень!!

20:07

Andvaraforce

ничего, во втором тайме получит

20:06

Slim Taller

Бобров,купи очки.Где ты увидел симуляцию?!

20:06

merniloskut

Опять двойные стандарты в пользу бамжей!(((

20:00

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