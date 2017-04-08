Дзюба избежал предупреждения и дисквалификации

На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Зенит" – "Анжи" арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота гостей. При этом судья имел основания наказать нападающего хозяев Артема Дзюбу предупреждением за неспортивное поведение. Получи форвард "Зенита" желтую карточку, он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы матч 23-го тура со "Спартаком". (Александр БОБРОВ)
Дакар
СЭ имейте совесть, ведь видно что после игры в мячь досталось и Дзюбе.
20:26
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Балерина ОПЯТЬ от дуновения ветерка упала???
20:17
740
Надеюсь Ростов обойдёт Звенит...
20:14
passerby
Slim Taller Бобров,купи очки.Где ты увидел симуляцию?! 20:06 ----- Неспортивное поведение ( в данном эпизоде) - это пытаться забить гол, когда давно прозвучал свисток...
20:13
Don
Taller, это тебе надо очки купить, а заодно и совесть!
20:11
passerby
Артем явно старается получить предупреждение - кому хочется слушать 2 часа всякие гадости от болельщиков Спартака, в следующем туре, а это скорее всего и будет. Луческу собирать чемодан пора, понятно что нет ужу Халка, Витселя, Гарая, но играть хуже сегодняшнего Анжи ( пока) это уже слишком...
20:10
nickkiol
Луческу: опять на Дзюбе не дали пенальти. Плач, плач, плач>>>
20:10
Alex.S
Я болела Спартака. Обращаюсь к СЭ. Ребята! Не надо нагнетать! Не было там и близко карточки!
20:09
nickkiol
Луческу твое слово: где плач Ярославны?
20:07
маленький пони
Противно смотреть, как здоровенная детина так нагло придуряется и корчится от боли, когда его даже не коснулись и пальцем. фуу мерзкий, здоровенный лоб, без признаков интеллекта на лице, деревенский пень!!
20:07
Andvaraforce
ничего, во втором тайме получит
20:06
Slim Taller
Бобров,купи очки.Где ты увидел симуляцию?!
20:06
merniloskut
Опять двойные стандарты в пользу бамжей!(((
20:00