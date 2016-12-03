18:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба и Кокорин - в нападении "Зенита" против "Ростова"

0
0
0
7

Стал известен состав "Зенита" на гостевой матч 17-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут в нападении команды из Санкт-Петербурга сыграют Артем Дзюба и Александр Кокорин.

Основной состав: Лодыгин – Анюков, Кришито, Нету, Жирков – Юсупов, Витсель, Мак, Жулиану – Дзюба, Кокорин.

Запасные: Михаил Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисиу, Могилевец, Гасилин, Джорджевич.

Трансляция матча "Ростов" - Зенит"

0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gnomik178

Какой Кержаков то в запасе?

18:25

shpasic

и, кстати, не "похороны", а "Могилевец".

18:19

shpasic

над Черновым что ли?

18:19

foreverCSKAforever

Shpasic, глумятся над темнокожими футболистами Зенита.

18:14

shpasic

а вместо Бабурина появился Бубурин.

18:10

shpasic

почему Жулиану назвали "Де Паула"?

18:10

foreverCSKAforever

Это похороны.

18:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ