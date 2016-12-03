Дзюба и Кокорин - в нападении "Зенита" против "Ростова"

Стал известен состав "Зенита" на гостевой матч 17-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут в нападении команды из Санкт-Петербурга сыграют Артем Дзюба и Александр Кокорин.

Основной состав: Лодыгин – Анюков, Кришито, Нету, Жирков – Юсупов, Витсель, Мак, Жулиану – Дзюба, Кокорин.

Запасные: Михаил Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисиу, Могилевец, Гасилин, Джорджевич.

Трансляция матча "Ростов" - Зенит"