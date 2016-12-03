Дзюба и Кокорин - в нападении "Зенита" против "Ростова"

Стал известен состав "Зенита" на гостевой матч 17-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут в нападении команды из Санкт-Петербурга сыграют Артем Дзюба и Александр Кокорин.
Основной состав: Лодыгин – Анюков, Кришито, Нету, Жирков – Юсупов, Витсель, Мак, Жулиану – Дзюба, Кокорин.
Запасные: Михаил Кержаков, Бабурин, Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Маурисиу, Могилевец, Гасилин, Джорджевич.
Gnomik178
Какой Кержаков то в запасе?
18:25
shpasic
и, кстати, не "похороны", а "Могилевец".
18:19
shpasic
над Черновым что ли?
18:19
foreverCSKAforever
Shpasic, глумятся над темнокожими футболистами Зенита.
18:14
shpasic
а вместо Бабурина появился Бубурин.
18:10
shpasic
почему Жулиану назвали "Де Паула"?
18:10
foreverCSKAforever
Это похороны.
18:10