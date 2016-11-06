Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Тереком"

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура премьер-лиги между "Тереком" и "Зенитом".

"Терек": Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Пирис, Кузяев, Грозав, Роши, Митришев – Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Кен, Плиев, Родолфу, Мирзов, Садаев, Мбенг, Х. Кадыров, Лебеденко, Адилсон.

"Зенит": М. Кержаков – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак. Запасные: Лодыгин, Обухов, Чернов, Юсупов, Могилевец, Маурисиу, А. Кержаков, Джорджевич.

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"