16:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Тереком"

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Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура премьер-лиги между "Тереком" и "Зенитом".

"Терек": Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Пирис, Кузяев, Грозав, Роши, Митришев – Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Кен, Плиев, Родолфу, Мирзов, Садаев, Мбенг, Х. Кадыров, Лебеденко, Адилсон.

"Зенит": М. Кержаков – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак. Запасные: Лодыгин, Обухов, Чернов, Юсупов, Могилевец, Маурисиу, А. Кержаков, Джорджевич.

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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