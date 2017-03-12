Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Амкаром"

Стал известен состав "Зенита" на матч 19-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Шатов.

Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"