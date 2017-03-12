10:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Амкаром"

0
0
0
0
7

Стал известен состав "Зенита" на матч 19-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Шатов.

Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

0
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

А вчера полузащитник ЦСКА Дзагоев опередил нападающего Зенита Кокорина по количеству забитых голов! Как прекрасен мир футбола России!

11:38

sergant89

Сладкая парочка

11:15

SP2

Урааааа!!! Кокорин снова в основе!!!! Указание руководства нельзя нарушать!!! Правильно!!!

11:08

Exsorsist

Лучше Ивановича в нападение, чем Кокошу, больше пользы будет.

11:04

rusfed 2.0

Заголовок звучит как начало какого-то анекдота

11:04

serzheo

Ленивый Кока, ты хоть что -нибудь забей для приличия. Сделай что -то полезное для конторы.

10:59

regjy

Кокорин похоже со своей з/п половину Луческу отдает, поэтому и в составе!

10:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ