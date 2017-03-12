Дзюба и Кокорин - в атаке "Зенита" на матч с "Амкаром"

Стал известен состав "Зенита" на матч 19-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Шатов.
Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.
Состав на #АмкарЗенит pic.twitter.com/Uk0Q6GwYpW– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 12 марта 2017 г.
marksan
А вчера полузащитник ЦСКА Дзагоев опередил нападающего Зенита Кокорина по количеству забитых голов! Как прекрасен мир футбола России!
11:38
sergant89
Сладкая парочка
11:15
SP2
Урааааа!!! Кокорин снова в основе!!!! Указание руководства нельзя нарушать!!! Правильно!!!
11:08
Exsorsist
Лучше Ивановича в нападение, чем Кокошу, больше пользы будет.
11:04
rusfed 2.0
Заголовок звучит как начало какого-то анекдота
11:04
serzheo
Ленивый Кока, ты хоть что -нибудь забей для приличия. Сделай что -то полезное для конторы.
10:59
regjy
Кокорин похоже со своей з/п половину Луческу отдает, поэтому и в составе!
10:50