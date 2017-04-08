18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба и Кокорин сыграют с "Анжи" с первых минут

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Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Анжи" на матч 22-го тура чемпионата России. В атаке хозяев с первых минут сыграет Артем Дзюба и Александр Кокорин, которые в случае получения желтых карточек пропустят поединок 23-го тура против "Спартака".

Состав "Зенита": Лунев - Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Чернов - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Кокорин, Дзюба, Данни.

Состав "Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов - Кацаев, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, Форбс.

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Я думал поберегут Данни, видимо решили - Кришито. Ну ладно, хотя...

18:35

kingarthur

Суперсвязка Кокодзю, соперники трепещите

18:26

SP2

Нету уж лучше бы получил карточку! Со Спартаком чем с ним играть - лучше втроём в защите!

18:18

внеигры

с ними проиграем.

18:12

shpasic

висящие на карточках Кришито и Нету не попали в состав, но есть Дзюба - получит ЖК за симуляцию)

18:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ