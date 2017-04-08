Дзюба и Кокорин сыграют с "Анжи" с первых минут

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Анжи" на матч 22-го тура чемпионата России. В атаке хозяев с первых минут сыграет Артем Дзюба и Александр Кокорин, которые в случае получения желтых карточек пропустят поединок 23-го тура против "Спартака".
Состав "Зенита": Лунев - Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Чернов - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Кокорин, Дзюба, Данни.
Состав "Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов - Кацаев, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, Форбс.
serzheo
Я думал поберегут Данни, видимо решили - Кришито. Ну ладно, хотя...
18:35
kingarthur
Суперсвязка Кокодзю, соперники трепещите
18:26
SP2
Нету уж лучше бы получил карточку! Со Спартаком чем с ним играть - лучше втроём в защите!
18:18
внеигры
с ними проиграем.
18:12
shpasic
висящие на карточках Кришито и Нету не попали в состав, но есть Дзюба - получит ЖК за симуляцию)
18:09