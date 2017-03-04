Дзюба и Кокорин сыграют против ЦСКА с первых минут

Стал известен состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. В нападении питерцев сыграют форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин. На скамейке запасных остался новичок питерцев защитник Бранислав Иванович, перешедший в "Зенит" из "Челси".
Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиану, Хави Гарсия, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Данни.
Запасные: Лунев, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов, Кержаков.
Встреча в российской столице начнется в 16.30 по московскому времени.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/lhkoZJPJHE– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 March 2017
SP2
Интересно, когда Луческу сообразит, что Кришито - не центральный защитник?
16:22
shpasic
это не Кокорин, это его двойник.
15:45
spyhanter
Понакупили центральных защитников хренову кучу-Ломбертс,Новосельцев, Иванович. А в центре играет крайний защитник
15:40