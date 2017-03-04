15:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба и Кокорин сыграют против ЦСКА с первых минут

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Стал известен состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. В нападении питерцев сыграют форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин. На скамейке запасных остался новичок питерцев защитник Бранислав Иванович, перешедший в "Зенит" из "Челси".

Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиану, Хави Гарсия, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Данни.

Запасные: Лунев, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов, Кержаков.

Встреча в российской столице начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SP2

Интересно, когда Луческу сообразит, что Кришито - не центральный защитник?

16:22

shpasic

это не Кокорин, это его двойник.

15:45

spyhanter

Понакупили центральных защитников хренову кучу-Ломбертс,Новосельцев, Иванович. А в центре играет крайний защитник

15:40

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