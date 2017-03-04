Дзюба и Кокорин сыграют против ЦСКА с первых минут

Стал известен состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. В нападении питерцев сыграют форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин. На скамейке запасных остался новичок питерцев защитник Бранислав Иванович, перешедший в "Зенит" из "Челси".

Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Жулиану, Хави Гарсия, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Данни.

Запасные: Лунев, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов, Кержаков.

Встреча в российской столице начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"