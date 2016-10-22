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Джузеппе Маротта: "Ювентус" готов к переговорам с "Зенитом" по Витселю"

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта вновь отметил интерес клуба к полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю. Бельгиец был близок к переходу в туринскую команду минувшим летом, но стороны не смогли достигнуть соглашения.

– Витсель станет свободным агентом в июне, и если "Зенит" готов к переговорам в январе, мы также будем готовы, – сказал для Rai Sport Маротта. – Если же нет – подождем до лета.

Отметим, что по информации итальянских СМИ питерцы уже предложили хавбеку продление контракта с удвоенной зарплатой. Футболист, неоднократно выражавший желание перейти в "Ювентус", взял время на раздумье.

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